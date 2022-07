10 cách cải thiện viêm họng do liên cầu khuẩn tại nhà

Súc miệng bằng nước muối ấm; uống nhiều nước, trà thảo mộc, nước hầm xương; dùng mật ong… có thể giảm triệu chứng viêm họng do liên cầu khuẩn gây ra.

Viêm họng do liên cầu khuẩn là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn liên cầu nhóm A gây ra, với triệu chứng như đau họng, sốt, nuốt đau... Trẻ em 5-15 tuổi có nhiều khả năng bị viêm họng nhưng bất cứ ai cũng có thể mắc căn bệnh này. Nhiễm trùng lây lan nhanh chóng, nhất là giữa các thành viên trong gia đình. Viêm họng do liên cầu khuẩn không được điều trị có thể dẫn đến các biến chứng. Dưới đây là một số cách giúp cải thiện tình trạng này tại nhà.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước có thể ngăn ngừa tình trạng mất nước và làm ẩm cổ họng. Các chất lỏng mát và ấm như nước dùng, trà, kem que cũng... có thể giúp giảm đau cổ họng.

Dùng mật ong nguyên chất

Mật ong nguyên chất có đặc tính kháng khuẩn, giảm viêm và giảm đau do viêm họng hạt. Bạn có thể sử dụng mật ong nếu bị ho và đau họng bằng cách hòa 1-2 thìa mật ong vào trà hoặc nước ấm. Phụ huynh nên lưu ý trẻ dưới một tuổi không được dùng mật ong.

Bổ sung vitamin

Bổ sung vitamin C hoặc ăn uống thực phẩm giàu vitamin C có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Theo hai nghiên cứu của Trung Quốc đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ, bổ sung vitamin C có thể rút ngắn thời gian bị các triệu chứng cảm lạnh, chẳng hạn như đau họng. Tuy nhiên không có bằng chứng cho cho thấy, vitamin C có thể điều trị chứng viêm họng hạt. Thực phẩm giàu vitamin C bao gồm trái cây có múi, ớt chuông, dâu tây, cà chua, cải xoăn...

Theo nghiên cứu của Đại học Helsinki (Phần Lan), viên ngậm kẽm liều cao có thể rút ngắn thời gian đau, ngứa cổ họng ở những người bị cảm lạnh thông thường.

Súc miệng bằng nước muối ấm

Súc miệng bằng nước muối ấm giảm khó chịu và sưng tấy của viêm họng do liên cầu khuẩn. Nó cũng góp phần tiêu diệt vi khuẩn và làm lỏng chất nhầy. Để pha dung dịch nước muối, bạn có thể dùng 1/4 muối pha với 250-300 ml nước ấm.

Uống trà thảo mộc

Nhấm nháp trà thảo mộc ấm có thể giúp dịu cảm giác đau họng. Theo một nghiên cứu, trà thảo mộc như cam thảo, cỏ xạ hương... được pha với nồng độ phù hợp có thể giảm sự khó chịu liên quan đến chứng viêm họng do liên cầu khuẩn.

Dùng nước hầm xương

Trong nhiều năm, nước hầm xương được sử dụng như một phương thuốc chữa cảm lạnh và nhiễm trùng đường hô hấp trên. Uống nước hầm xương có thể cung cấp nước, axit amin và khoáng chất có lợi. Tính ấm của nó có khả năng làm dịu cơn đau họng. Nước hầm xương cũng chứa chất carnosine giảm phản ứng viêm gây đau họng.

Nước hầm xương có thể giúp làm dịu cơn đau họng. Ảnh: Freepik

Sử dụng tinh dầu

Tinh dầu giúp các triệu chứng của viêm họng do liên cầu khuẩn thuyên giảm. Một nghiên cứu của Đại học Y khoa Lodz (Ba Lan) cho thấy, tinh dầu cỏ xạ hương có hoạt tính kháng khuẩn chống lại các chủng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh.

Tinh dầu chanh có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh listeria (một bệnh về nhiễm khuẩn). Nó cũng có thể có lợi trong việc hỗ trợ điều trị vi khuẩn liên quan đến viêm họng liên cầu khuẩn. Tuy nhiên cần có các nghiên cứu bổ sung để xác nhận hiệu quả của nó.

Dùng dầu dừa

Mặc dù nghiên cứu về tác dụng của dầu dừa với viêm họng vẫn còn hạn chế nhưng một nghiên cứu của Ấn Độ năm 2016 cho thấy, dầu dừa có thể làm giảm số lượng vi khuẩn liên cầu trong miệng. Nó còn có khả năng loại bỏ những vi khuẩn gây hại ra khỏi miệng, giúp miệng sạch hơn.

Sử dụng chiết xuất hoa cúc

Chiết xuất hoa cúc dại thường được sử dụng như một phương thuốc thảo dược điều trị cảm lạnh, virus, viêm họng và cảm cúm. Một số nghiên cứu cho thấy, nó cũng có thể hỗ trợ điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, giảm viêm và đau, có tác dụng kháng virus. Các nghiên cứu khác trong phòng thí nghiệm cho thấy, chiết xuất hoa cúc dại có thể vô hiệu hóa vi khuẩn gây ra căn bệnh này. Tuy nhiên vẫn cần thêm các nghiên cứu trên người để xác nhận.

Dùng chiết xuất quả cơm cháy

Quả cơm cháy được sử dụng trong nhiều năm như một phương thuốc tại nhà để hỗ trợ điều trị cảm lạnh và cảm cúm. Theo nghiên cứu của Đại học Justus Liebig Giessen (Đức), chiết xuất quả cơm cháy có thể có hoạt tính kháng khuẩn chống lại vi khuẩn gây viêm họng. Một trong những cách phổ biến để dùng quả cơm cháy là ở dạng sirô nhưng nó cũng có sẵn trong kẹo cao su và trà.

Nếu người bệnh xuất hiện các triệu chứng của viêm họng do liên cầu khuẩn thì nên đến gặp bác sĩ. Trường hợp các triệu chứng không cải thiện trong 24-48 giờ sau khi điều trị thì cũng nên liên hệ với bác sĩ.

Kim Uyên

(Theo Verywell Health)