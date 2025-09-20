Xuất tinh ra máu cảnh báo bệnh gì?

Xuất tinh ra máu ở nam giới có thể là hiện tượng thoáng qua nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng như ung thư tuyến tiền liệt, tinh hoàn.

Bình thường tinh dịch có màu trắng sữa hoặc hơi vàng nhạt. Khi xuất tinh ra máu, trong tinh dịch có thể xuất hiện máu dưới dạng đỏ tươi, nâu sẫm, màu gỉ sắt, máu cục hoặc lẫn vài sợi máu nhỏ. Một số trường hợp tinh dịch không đổi màu.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết phần lớn tình trạng này lành tính, tinh dịch có thể trở lại màu sắc bình thường sau đó, nhưng thực tế về mặt vi thể vẫn có thể còn hồng cầu trong tinh dịch. Tuy nhiên, khi hiện tượng kéo dài, tái phát nhiều lần, có thể kèm theo các dấu hiệu như đau buốt vùng sinh dục, sụt cân hoặc mệt mỏi, đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng cần được kiểm tra ngay.

Bác sĩ Tân khám và tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tân, trước hết, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý phái mạnh, nhiều người lo âu, căng thẳng, e ngại quan hệ tình dục, dần mất tự tin. Nếu kéo dài, người bệnh có thể gây rối loạn cương, giảm ham muốn, ảnh hưởng đời sống vợ chồng. Trường hợp xuất tinh ra máu kéo dài do tổn thương tại túi tinh hay tuyến tiền liệt có thể làm giảm chất lượng tinh trùng. Khi đó, khả năng thụ thai tự nhiên giảm, tăng nguy cơ hiếm muộn vô sinh.

Xuất tinh ra máu đôi khi là dấu hiệu của ung thư. Bệnh lý ác tính tại tuyến tiền liệt, tinh hoàn hoặc đường dẫn tinh có thể khởi phát bằng triệu chứng tinh dịch lẫn máu. Khi người bệnh chủ quan, bỏ qua thăm khám, khối u âm thầm tiến triển và chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn, điều trị trở nên phức tạp, hiệu quả giảm. Theo bác sĩ Tân, phát hiện bệnh sớm giúp nâng cao tỷ lệ điều trị thành công đồng thời hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Điều trị xuất tinh ra máu phụ thuộc vào nguyên nhân cụ thể. Nếu nguyên nhân là viêm nhiễm, bác sĩ chỉ định kháng sinh kết hợp thuốc chống viêm để giảm nhanh triệu chứng. Khi liên quan đến ung thư, bệnh nhân cần được xây dựng phác đồ toàn diện, kết hợp nội khoa, ngoại khoa và xạ trị.

Xuất tinh ra máu là dấu hiệu nam giới không nên bỏ qua, dù chỉ xuất hiện một lần người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị sớm nhằm phòng ngừa biến chứng, bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Thu Giang