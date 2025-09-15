Xóa xăm trước khi ra nước ngoài làm việc

TP HCMDinh, 22 tuổi, có hai hình xăm lớn ở tay và lưng, nay xóa xăm bằng laser pico để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của công ty tại nước ngoài.

Dinh xăm hình con rắn và bông hoa lên cánh tay và lưng 7 năm trước. Gần đây, anh trúng tuyển làm nhân viên phục vụ tại một khách sạn quốc tế ở Dubai, song được yêu cầu không có hình xăm, nhất là ở những vị trí dễ thấy như tay, cổ...

Dinh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM xóa xăm. ThS.BS Ngô Chí Thiện, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, cho biết hình xăm của anh khá phức tạp do được thực hiện bằng kỹ thuật xăm máy kỹ thuật số, lâu năm, sử dụng nhiều màu mực (đen, đỏ, vàng) và đã ăn sâu vào nhiều lớp da. Bác sĩ Thiện chỉ định xóa xăm cho Dinh bằng laser pico với liệu trình 6-10 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 4 tuần.

Bác sĩ sử dụng laser pico xóa xăm cho anh Dinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Thiện, laser pico là công nghệ hiện đại với xung cực ngắn, năng lượng cao, có khả năng phá mực xăm thành các hạt siêu nhỏ, giúp cơ thể đào thải dễ dàng hơn. Công nghệ này có thể xử lý được nhiều màu mực trước đây khó xóa, bao gồm đỏ, tím, cam, xanh đen... Tuy nhiên, với hình xăm nhiều màu và đã cũ, thường cần nhiều lần điều trị.

Laser có bước sóng 1.064 nm thường được sử dụng cho các màu mực tối như đen, xanh đen, xám, trong khi laser 532 nm hiệu quả hơn với các gam màu sáng và ấm như đỏ, cam, vàng, hồng. Với những màu khó xử lý như xanh lá, tím, bác sĩ có thể cần đến bước sóng khác như 755 nm hoặc kết hợp nhiều bước sóng để đạt hiệu quả tối ưu.

Sau 6 lần điều trị, các mảng mực xăm trên tay và lưng Dinh mờ đi rõ rệt, vùng da phục hồi tốt, chỉ ửng đỏ nhẹ vài ngày đầu. Da lành tốt, không để lại sẹo hay biến chứng.

Hình xăm của anh Dinh trước và sau 4 lần xóa bằng laser pico. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi xóa xăm, Dinh cần tuân thủ chế độ chăm sóc da hợp lý để tối ưu hiệu quả và giảm nguy cơ tăng sắc tố hoặc hình thành sẹo. Che chắn vùng da điều trị khi ra nắng, sử dụng kem chống nắng phổ rộng, giữ ẩm thường xuyên và tránh cào gãi. Không nên tự ý bôi thuốc hoặc dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc kích ứng da.

Bác sĩ Thiện lưu ý người muốn xóa xăm nên lựa chọn bệnh viện uy tín để được đánh giá tình trạng da và chọn phương pháp an toàn, giảm tối đa nguy cơ biến chứng, da phục hồi đều màu.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi