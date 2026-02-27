Xóa xăm mày có gây rụng lông không?

Tôi muốn xóa xăm để chỉnh lại dáng mày cho phù hợp. Nếu dùng phương pháp laser có làm rụng lông mày không? (Thu Thương, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Xóa xăm không gây rụng lông mày thật nếu được thực hiện đúng kỹ thuật, bằng công nghệ laser pico hiện đại và do bác sĩ có chuyên môn thực hiện.

Laser pico hoạt động theo cơ chế tác động chọn lọc vào phần mực nằm ở lớp trung bì bằng cơ chế quang - cơ chọn lọc. Năng lượng laser làm vỡ các hạt mực thành những mảnh rất nhỏ để cơ thể tự đào thải dần theo thời gian, trong khi nang lông - "gốc rễ" nuôi sợi lông mày - hầu như không bị ảnh hưởng. Nếu thực hiện đúng kỹ thuật, lông mày thật vẫn phát triển bình thường sau điều trị.

Trong một số trường hợp đặc biệt, người xóa xăm có thể bị rụng lông nhẹ và tạm thời. Nguy cơ rụng lông phụ thuộc vào độ sâu và màu mực xăm, năng lượng laser và tần suất điều trị. Nếu mực nằm sâu hoặc có màu gần giống màu lông mày tự nhiên như nâu, đen, bác sĩ phải dùng năng lượng cao hơn, có thể ảnh hưởng tạm thời đến nang lông. Do đó, các lần điều trị nên cách nhau 4-6 tuần để da kịp hồi phục, hạn chế ảnh hưởng đến nang lông.

Bác sĩ sử dụng laser pico xóa mực xăm chân mày. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Yếu tố cơ địa cũng ảnh hưởng đến nguy cơ rụng lông. Người có da mỏng, nhạy cảm hoặc từng phun xăm nhiều lần khiến vùng mày bị tổn thương trước đó thường có nguy cơ rụng lông cao hơn. Với những trường hợp này, bác sĩ xây dựng phác đồ thận trọng và hướng dẫn chăm sóc phục hồi kỹ để bảo vệ nang lông tối đa.

Nếu sau xóa xăm xuất hiện rụng lông nhẹ, bạn không nên quá lo lắng. Khi nang lông không bị phá hủy, lông mày hoàn toàn có khả năng mọc lại. Thông thường sau vài tuần hoặc vài tháng, sợi lông mới mọc lên mềm và tự nhiên như trước. Chỉ trong trường hợp ít gặp khi nang lông bị tổn thương sâu, lông có thể mọc chậm hoặc thưa hơn và cần thêm các biện pháp hỗ trợ phục hồi.

Cách giảm tối đa nguy cơ rụng lông và biến chứng là tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau điều trị như giữ vùng da sạch, khô, tránh chạm tay hoặc gãi, không tự bóc mài, hạn chế dùng mỹ phẩm trong 5-7 ngày đầu, bôi kem phục hồi theo chỉ định, tránh nắng tuyệt đối và tái khám đúng hẹn.

Bạn nên lựa chọn cơ sở uy tín, có bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da khám, tư vấn kỹ trước khi thực hiện để đạt hiệu quả thẩm mỹ tối ưu và tránh ảnh hưởng lông mày thật.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7