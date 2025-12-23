Xóa xăm bằng laser

TP HCMChị Mai, 28 tuổi, xóa xăm ở cánh tay bằng liệu trình laser pico sau 10 năm hình xăm bị loang kém thẩm mỹ.

ThS.BS Ngô Chí Thiện, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận hình xăm của chị Mai dài khoảng 8 cm chứa nhiều màu mực đỏ, đen và một số sắc tố khó xử lý. Bác sĩ lựa chọn laser pico và điều chỉnh bước sóng phù hợp từng màu mực để phá vỡ sắc tố hiệu quả đồng thời giảm tổn thương mô da.

Liệu trình của chị Mai gồm 10-12 buổi, cách nhau 4-6 tuần để da có thời gian phục hồi. Trong từng buổi điều trị, bác sĩ thao tác tỉ mỉ trên từng vùng nhỏ. Mỗi lần thực hiện laser, da chỉ rát nhẹ và có thể nổi bóng nước 1-2 ngày rồi tự lành - phản ứng bình thường khi các hạt mực xăm bị phá vỡ.

Sau 9 buổi điều trị, hình xăm của chị mờ đi rõ rệt, màu sắc nhạt hẳn và bề mặt da đều màu hơn.

Bác sĩ Thiện điều chỉnh bước sóng laser phù hợp với từng màu mực để xóa xăm cho chị Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Thiện, hiệu quả xóa xăm phụ thuộc vào từng loại mực, độ sâu mực xăm, công nghệ sử dụng và tay nghề thực hiện. Những hình xăm có nhiều màu, đặc biệt là xanh lá và xanh dương, thường cần nhiều buổi hơn vì các màu này hấp thụ tia laser kém, khiến hạt mực khó bị phá vỡ. Các hình xăm tồn tại từ 8 đến 10 năm trở lên cũng khó xử lý hơn do mực lan sâu và phân bố nhiều lớp. Thậm chí một số loại mực cũ còn chứa kim loại hoặc tạp chất khiến tia laser khó tác động.

Hình xăm của chị Mai mờ đi đáng kể sau 9 lần xóa bằng laser pico. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thiện khuyên những người có nhu cầu xóa xăm nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được đánh giá kỹ hình xăm trước khi quyết định điều trị. Mỗi màu mực phản ứng khác nhau với từng bước sóng laser nên bác sĩ cần khám chuyên sâu để lựa chọn công nghệ phù hợp, dự đoán số buổi cần thiết và giảm nguy cơ sẹo hoặc tăng sắc tố sau điều trị.

Sau khi xóa xăm, người bệnh cần tránh nắng kỹ, không chà xát hay tự ý bóc vảy (mài) da. Vùng điều trị nên được giữ sạch, thoa kem phục hồi theo hướng dẫn và tái khám đúng hẹn để theo dõi đáp ứng của da.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi