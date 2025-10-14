Xóa nọng cằm sau giảm 10 kg

TP HCMChị Lan, 38 tuổi, dù đã giảm 10 kg nhưng nọng cằm lớn khiến gương mặt kém thon gọn, được điều trị bằng công nghệ sóng siêu âm.

Chị Lan từng thử nhiều cách như tập yoga mặt, massage vùng hàm, ăn kiêng siết mỡ hay dùng miếng dán nâng cơ song hiệu quả chỉ tạm thời. BS.CKI Quách Thị Bích Vân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh giá vùng dưới cằm của chị Lan xuất hiện lớp mỡ thừa kèm theo hiện tượng da chùng nhão nhẹ. Nguyên nhân là sau khi giảm cân nhanh, phần mô mỡ dưới da mất đi đột ngột nhưng độ đàn hồi của da không kịp phục hồi, dẫn đến hình thành nọng cằm.

Chị Lan chưa cần can thiệp phẫu thuật mà có thể điều trị bằng công nghệ sóng siêu âm song song SUPERB để kích thích tăng sinh collagen và elastin, cải thiện độ săn chắc của da giúp nâng đỡ các cấu trúc bên dưới. Bác sĩ kết hợp thêm sóng siêu âm hội tụ HIFU để tác động sâu hơn xuống lớp mỡ dưới da, giảm một phần mô mỡ thừa và săn chắc da, giúp gương mặt thon gọn hơn. Sự phối hợp này vừa mang lại hiệu quả nâng cơ, xóa nọng, vừa an toàn, không xâm lấn và phù hợp với nhu cầu của chị Lan, theo bác sĩ Vân.

Bác sĩ Vân sử dụng công nghệ SUPERB làm săn chắc cơ cho chị Lan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong buổi điều trị đầu tiên, bác sĩ dùng công nghệ HIFU tác động vào lớp mỡ dưới cằm, giảm mỡ thừa đồng thời hỗ trợ săn chắc da, nâng đỡ cấu trúc bên dưới. Sau khoảng hai tuần, chị Lan thực hiện tiếp liệu trình SUPERB cho da mặt săn chắc, giảm nếp nhăn tĩnh mà không tác động lên lớp mỡ, tránh giảm mô mỡ ở phần trên của gương mặt.

Sau khoảng 3 tháng điều trị, vùng cằm của chị thon gọn hơn, nọng cằm mờ dần và đường viền hàm trở nên thanh thoát, da săn chắc hơn.

Phần cằm của chị Lan đã săn chắc hơn sau 3 tháng điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Vân, nọng cằm và da chùng nhão sau giảm cân là tình trạng khá thường gặp, nhất là ở người giảm cân nhanh. Hiện có nhiều công nghệ thẩm mỹ không xâm lấn giúp hỗ trợ tái tạo và siết chặt kết cấu da. Song người mong muốn nâng cơ, xóa nọng cằm cần được bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ đánh giá cụ thể về tình trạng da, nọng cằm, lớp mỡ dưới da hoặc mức độ da chùng nhão để chọn phương pháp phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi