Xóa cận cho người phụ nữ 21 năm đeo kính

TP HCMChị Lan Anh, 31 tuổi, bị cận thị từ năm 10 tuổi, nay hai mắt lên 4,5 độ, được bác sĩ phẫu thuật giúp nhìn rõ mà không cần đeo kính.

Thạc sĩ, bác sĩ Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mắt chị Lan Anh bị lõm gai lớn sinh lý - một dạng hình thái thần kinh thị giác, không ảnh hưởng chức năng mắt, có thể phẫu thuật xóa cận nếu đáp ứng tốt các yếu tố khác.

Kết quả kiểm tra cấu trúc và chức năng thần kinh thị giác, độ cong, độ dày của giác mạc, nguy cơ thoái hóa dịch kính, chiều dài nhãn cầu... không có dấu hiệu bất thường. Chị được xét nghiệm máu, khám tiền mê để đánh giá sức khỏe toàn thân, đảm bảo đủ điều kiện thể chất trước xóa cận.

Bác sĩ Ngọc Anh đang kiểm tra đáy mắt cho chị Lan Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ phẫu thuật bằng công nghệ Femto Pro - phương pháp điều trị tật khúc xạ tiên tiến, ít xâm lấn, hồi phục nhanh. Bác sĩ ứng dụng công nghệ laser femtosecond tạo vạt giác mạc chính xác, khoảng 8 giây, không gây đau, giảm tác động lên mô mắt. Hệ thống Mel 90 với tia laser excimer tiếp tục xử lý lớp mô giác mạc bên dưới, điều chỉnh theo thông số tật khúc xạ của chị Lan Anh.

Sau khi điều chỉnh, vạt giác mạc được đặt lại đúng vị trí, tự bám dính tự nhiên mà không cần khâu, giảm tối đa nguy cơ biến chứng. Sau hai ngày phẫu thuật, thị lực của chị đạt 10/10.

Chị Lan Anh trước (trái) và sau khi mổ cận (phải). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Ngọc Anh lưu ý sau phẫu thuật xóa cận, mỗi người cần tránh dụi mắt, đeo kính râm khi ra ngoài nắng, hạn chế bơi lội, trang điểm vùng mắt trong hai tuần đầu. Tái khám định kỳ, dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý giúp mắt hồi phục hoàn toàn, ổn định thị lực bền vững trong 3-6 tháng đầu.

Đức Trí