Xóa cận bằng laser cho người có giác mạc mỏng

TP HCMChị Thùy, 38 tuổi, cận thị hơn 30 năm nhưng không thể mổ vì giác mạc mỏng, nay được bác sĩ xóa cận bằng laser.

Trước khi xóa cận, chị Thùy cận mỗi mắt 4 độ. ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết giác mạc của chị Thùy khoảng 490 micromet (µm), mỏng hơn mức tiêu chuẩn có thể can thiệp bằng các phương pháp xóa cận truyền thống (thường hơn 500 µm).

Chị Thùy được chỉ định làm các xét nghiệm chuyên sâu gồm đo độ dày, bản đồ giác mạc, đánh giá cấu trúc mô, tính toán lượng mô giác mạc trước và sau xóa cận. Bác sĩ xác định lượng mô giác mạc còn lại sau phẫu thuật của chị dự kiến đạt 280-290 µm, cao hơn ngưỡng an toàn (tối thiểu 250 µm).

Bác sĩ Tùng khám mắt đánh giá tình trạng giác mạc trước khi xóa cận cho chị Thùy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Độ cận của chị Thùy ổn định nhiều năm, đáy mắt bình thường và không ghi nhận bệnh lý tiến triển, đủ điều kiện xóa cận bằng phương pháp SMILE Pro. "Đây là phương pháp xóa cận tối ưu cho người có giác mạc mỏng", bác sĩ Tùng nói.

Sau can thiệp, thị lực của chị hồi phục tốt, đạt 10/10 ở cả hai mắt, không ghi nhận biến chứng.

Bác sĩ phẫu thuật xóa cận bằng công nghệ SMILE Pro cho chị Thùy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tùng, SMILE Pro là phương pháp thế hệ mới của phẫu thuật xóa cận bằng laser, ít xâm lấn, không tạo vạt giác mạc, giúp giảm lượng mô giác mạc cần can thiệp so với nhiều phương pháp truyền thống. Phương pháp này hạn chế tác động lên bề mặt giác mạc và bảo tồn cấu trúc tốt hơn. Tuy nhiên, người có giác mạc mỏng cần được sàng lọc rất kỹ trước xóa cận và theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật. Một số trường hợp không phù hợp xóa cận gồm giác mạc quá mỏng, dưới 480 µm hoặc có dấu hiệu biến dạng (nghi ngờ lồi giác mạc), độ cận chưa ổn định, mắc bệnh lý giác mạc, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú...

Bác sĩ Tùng cho hay khám sàng lọc tiền phẫu toàn diện là bước bắt buộc để đánh giá độ dày, cấu trúc giác mạc cũng như lượng mô còn lại dự kiến sau phẫu thuật. Trên cơ sở đó, bác sĩ lựa chọn phương pháp phù hợp cho từng trường hợp, ưu tiên các kỹ thuật ít xâm lấn, giúp bảo tồn tối đa mô giác mạc.

Sau xóa cận cần tái khám định kỳ, tránh dụi mắt, bảo vệ mắt trước ánh nắng, khói bụi và hạn chế làm việc quá sức trong những ngày đầu.

Nhật Minh

*Tên nhân vật đã được thay đổi