Xóa cận 5 độ kèm loạn thị cho cô gái trẻ

TP HCMDu, 25 tuổi, cận từ năm lớp 7 đến nay gần 5 độ kèm loạn thị, được bác sĩ phẫu thuật xóa cận giúp nhìn rõ không cần đeo kính.

Du khám tại Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận thị lực không kính rất kém, chỉ đếm được ngón tay trong phạm vi 4 m. Kết quả chụp bản đồ giác mạc cho thấy độ cong giác mạc bình thường. Các chỉ số về độ dày, hình dạng và độ chắc khỏe của giác mạc cô gái đáp ứng phẫu thuật laser để điều trị tật khúc xạ.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, tư vấn Du có thể chọn một trong hai phương pháp phẫu thuật Femto Pro hoặc Smile Pro. Cô chọn kỹ thuật Femto Pro để phù hợp với nhu cầu, thói quen sinh hoạt, làm việc, vận động.

Femto Pro hoặc Smile Pro là hai phương pháp phẫu thuật hiện đại nhất hiện nay, sử dụng laser Femtosecond. Smile Pro ưu điểm lớn nhất là không tạo vạt giác mạc, phục hồi nhanh, thích hợp cho mắt nhạy cảm hoặc người cần hoạt động thể thao sớm. Tuy nhiên chi phí phẫu thuật Smile Pro cao hơn. Trong khi đó, Femto Pro có tạo vạt giác mạc nhưng nhờ dùng tia laser thay vì dao cơ học nên độ chính xác cao, vết mổ chính xác, giảm tối đa sai lệch và hạn chế biến chứng.

Bác sĩ Ngọc Anh khám mắt cho Khánh Du. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ sử dụng laser Femtosecond thay thế dao cơ học, giúp tạo vạt giác mạc mỏng, bề mặt mịn, đều và chính xác. Sau đó, tia laser Excimer sẽ định hình lại giác mạc, điều chỉnh tật khúc xạ. Sau phẫu thuật, thị lực Du đạt 10/10 ở cả hai mắt, vết mổ lành tốt, thời gian phục hồi nhanh.

Khánh Du trước và sau khi xóa cận. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo bác sĩ Ngọc Anh, không phải mọi người bị cận thị đều có thể phẫu thuật mà phụ thuộc vào độ dày và hình dạng giác mạc, chỉ số cơ sinh học giác mạc, mức độ cận - loạn, cùng tình trạng sức khỏe tổng thể. Người bị giác mạc mỏng bất thường, nghi ngờ giác mạc chóp hoặc có bệnh lý mắt kèm theo thường được khuyến cáo không nên mổ. Người có nhu cầu xóa cận nên đi khám tại cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa Mắt.

Nhật Thành