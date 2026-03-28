Vừa cận vừa lão thị có mổ mắt được không?

Tôi cận thị, đi khám phát hiện mắt có thêm tình trạng lão thị thì có phẫu thuật được không? (Tố Uyên, 45 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Ở tuổi 45, bạn có dấu hiệu lão thị là bình thường, vì đây là giai đoạn mắt bắt đầu giảm dần khả năng điều tiết khi nhìn gần. Điều này có nghĩa là nếu bạn chỉ mổ cận để nhìn xa rõ thì bạn vẫn có thể phải dùng thêm kính khi đọc sách hoặc sử dụng điện thoại để nhìn ở khoảng cách gần.

Hiện, ngoài các phương pháp mổ cận thông thường, có những kỹ thuật tiên tiến giúp xử lý đồng thời cả cận thị và yếu tố lão thị, trong đó nổi bật là phương pháp Presbyond (Laser Blended Vision).

Hiểu một cách đơn giản, Presbyond vẫn sử dụng laser trên giác mạc giống như mổ cận, nhưng thay vì đưa hai mắt về cùng một mức nhìn xa, bác sĩ sẽ điều chỉnh có chủ đích: một mắt nhìn xa tốt, mắt còn lại hỗ trợ nhìn gần, đồng thời mở rộng vùng nhìn trung gian. Sự chênh lệch này được tính toán rất tinh vi để não có thể thích nghi và kết hợp hình ảnh từ hai mắt, giúp bạn nhìn tương đối thoải mái ở nhiều khoảng cách mà không cảm thấy "lệch".

Bác sĩ thực hiện mổ lão thị. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ưu điểm lớn của phương pháp này là không can thiệp vào bên trong mắt, vẫn giữ nguyên thủy tinh thể tự nhiên nên đặc biệt phù hợp với người ở độ tuổi như bạn, chưa phát hiện đục thủy tinh thể. Sau phẫu thuật, nhiều người có thể ít phụ thuộc vào kính trong sinh hoạt hàng ngày như làm việc máy tính, lái xe hay sử dụng điện thoại.

Tuy nhiên, vì cơ chế hoạt động dựa vào khả năng thích nghi của não, nên trước khi quyết định, bạn sẽ được trải nghiệm thử bằng kính áp tròng và kính gọng để xem có phù hợp với kiểu "một mắt xa - một mắt gần" hay không. Một số người có thể cần thời gian ngắn để làm quen hoặc thấy giảm nhẹ chất lượng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Với độ tuổi của bạn, nếu chỉ mổ cận thị thì sẽ giải quyết được nhu cầu nhìn xa ngay, nhưng không ngăn được lão thị tiến triển sau này. Trong khi đó, các phương pháp như Presbyond cho phép bạn chủ động xử lý sớm, hướng tới khả năng nhìn đa khoảng cách và giảm phụ thuộc kính lâu dài. Việc lựa chọn phương án nào sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng mắt và kết quả khám mắt chuyên sâu.

ThS.BS Lương Thị Anh Thư

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh