'Vũ khí' giúp người phụ nữ ngăn ung thư tái phát

AnhTập luyện, ăn uống lành mạnh, nuôi dưỡng hệ miễn dịch, tránh căng thẳng và ngủ đủ giấc là bí quyết giúp Rosamund Dean, 53 tuổi, ngăn ung thư vú tái phát.

Năm 2011, khi 40 tuổi, Rosamund Dean, làm việc trong lĩnh vực báo chí, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bộ ba âm tính, giai đoạn 3. Cô trải qua chuỗi ngày đau đớn và mệt mỏi để hóa, xạ trị, cắt bỏ và tái tạo vú.

Ung thư vú bộ ba âm tính khác với các loại ung thư vú hay gặp, khó điều trị và ác tính hơn nhiều. Cũng vì lý do này, người mắc ung thư vú bộ ba âm tính có ít lựa chọn điều trị. Theo các số liệu đã được công bố, loại ung thư này chiếm khoảng 10-20% trong tất cả ung thư vú, tỷ lệ tái phát cao hơn.

Hiện, Dean sống khỏe mạnh, nhờ những bí quyết từ bản thân cũng như các cuộc tham vấn với bác sĩ, nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng và nhà miễn dịch học.

Tập thể dục thường xuyên

Theo Dean, tăng cường sức mạnh cho cơ thể là cách chống ung thư mạnh mẽ nhất bạn có thể làm. Hàng loạt nghiên cứu quy mô lớn trong vài năm qua chỉ ra rõ ràng mối quan hệ nhân quả giữa lối sống ít vận động và ung thư vú. Việc vận động thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú tới 40-60%. Các thử nghiệm trên hàng trăm nghìn bệnh nhân ung thư vú cũng cho thấy tập thể dục làm giảm 50% nguy cơ tái phát bệnh.

Sarah Newman, người sáng lập Get Me Back, cộng đồng trực tuyến dành cho phụ nữ ung thư, cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị chị em nên dành 150 phút mỗi tuần cho tập aerobic. Hoặc 30 phút mỗi ngày để làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, đi bộ nhanh, chơi đùa với trẻ con hay chạy bộ. Ngoài ra, bệnh nhân ung thư vú có thể dành thêm 15 phút tập nặng như chạy tốc độ nhanh hoặc chơi thể thao.

WHO cũng đề xuất hai buổi tập sức mạnh mỗi tuần. Bạn có thể thực hiện các bài tập với dây kháng lực, một giải pháp đơn giản và tiết kiệm thay thế tạ. Nếu điều này quá sức, người bệnh có thể thực hiện những hoạt động yêu thích như đi đạp xe, đi bộ, khiêu vũ...

Rosamund Dean, khỏe mạnh sau 12 năm mắc ung thư vú. Ảnh: Clara Molden

Ăn đúng cách

WHO khuyên bệnh nhân ung thư vú nên kết hợp hoạt động thể chất với ăn uống đúng cách. Nghĩa là bạn cần giữ cân nặng lành mạnh bằng các hoạt động thể chất mỗi ngày, đi bộ nhiều và ngồi ít hơn. Đồng thời, chị em nên ăn ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây và đậu. Hạn chế thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn chứa chất béo bão hòa hoặc đường, cũng như cắt giảm thịt đỏ và ăn ít thịt chế biến.

Bạn nên tập trung vào "chế độ ăn cầu vồng", nghĩa là sử dụng thực phẩm thực vật có màu sắc khác nhau như cà chua, cà rốt, củ dền, quả việt quất và bất kỳ loại rau xanh nào. Chúng chứa nhiều dinh dưỡng thực vật bao gồm các hợp chất tác động đến cấu trúc tế bào, giúp ngăn ngừa bệnh tật.

Cuối cùng, bạn cần uống nhiều nước và hạn chế đồ uống có đường, bia rượu. WHO khuyến nghị nên bổ sung dinh dưỡng thông qua chế độ ăn uống, thay vì dùng thực phẩm chức năng, thuốc.

Cắt giảm rượu

Theo Cancer Research UK, rượu có nguy cơ gây 7 loại ung thư khác nhau, trong đó có u vú. "Rượu là một chất gây ung thư. Rượu cũng không có giá trị dinh dưỡng và khi đi vào cơ thể, nó sẽ được chuyển hóa thành chất béo. Nếu bạn càng béo, cơ thể càng sản xuất nhiều nội tiết tố estrogen sau thời kỳ mãn kinh, làm tăng nguy cơ ung thư vú", tiến sĩ Liz O'Riordan, bác sĩ ung thư, từng bị u vú, nói. Do đó, một người càng cắt giảm tiêu thụ rượu, càng giảm thiểu rủi ro mắc căn bệnh.

Nuôi dưỡng hệ miễn dịch

Theo bác sĩ Nina Fuller-Shavel, hệ miễn dịch rất quan trọng, đặc biệt đối với các khối u của bệnh ung thư vú bộ ba âm tính. "Đó là lý do chúng tôi điều trị cho các bệnh nhân ung thư vú bằng liệu pháp miễn dịch. Tối ưu hóa hệ thống miễn dịch là rất quan trọng để giảm nguy cơ tái phát", tiến sĩ Nina nói.

Dưới đây là một số cách để hỗ trợ hệ thống miễn dịch, theo gợi ý của bác sĩ:

Trước hết, chăm sóc ruột của bạn bằng cách ăn chậm hơn và sử dụng men vi sinh (sữa chua sống) và prebiotic (thực vật chứa chất xơ).

Bên cạnh đó, bạn cần giữ cho lượng đường trong máu cân bằng bằng cách giảm thiểu đường tinh chế và duy trì sự năng động.

Chị em nên áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn bằng cách dùng bữa tối sớm hơn và không ăn vặt. Điều này giúp hệ thống miễn dịch có thời gian sửa chữa và làm dịu chứng viêm. Bạn cũng nên ăn các loại thực phẩm chống viêm như tỏi, quả mọng, súp lơ và rau lá xanh. Ngoài ra, nên tiêu thụ nhiều thực phẩm theo mùa, càng ít phải vận chuyển thì càng tươi và bổ dưỡng hơn.

Việc kiểm soát căng thẳng cũng rất quan trọng đối với hệ miễn dịch. Nếu cơ thể của bạn phải phản ứng với các stress lặp đi lặp lại, điều này sẽ tác động đến khả năng miễn dịch và nội tiết tố.

Hồng Vân (Theo Telegraph)