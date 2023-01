Vỡ mộng lộc lá khi mua vàng vía Thần Tài

Ba năm liên tiếp xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài nhưng tôi chẳng thấy mình phát tài, may mắn hơn chút nào, thậm chí còn nghèo đi.

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) được coi là ngày xin "lộc buôn, lộc bán" lớn nhất trong năm. Nhiều người cho rằng, mua vàng vào ngày này sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Vì vậy, lượng người mua vàng trong dịp này tăng vọt, và đây chính là yếu tố khiến cho giá vàng ngày vía Thần Tài thường tăng mạnh.

Những năm gần đây, ngày 10 tháng Giêng âm lịch năm nào tại các phố kinh doanh vàng của Hà Nội, TP HCM cũng xuất hiện cảnh nhiều người dân xếp hàng từ 4-5 giờ sáng để mua vàng trong ngày này với mong muốn năm mới phát tài, sung túc. Điều này khiến nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trở nên quá tải. Lợi dụng tâm lý người mua lớn, giá vàng những ngày này cũng thường bị các đơn vị kinh doanh đẩy lên cao đột biến. Nhưng chỉ sau đó một vài phiên, kim loại quý này lập tức giảm mạnh. Cùng với mức chênh lệch giá mua vào - bán ra lớn, mức giảm sâu có thể khiến người dân lỗ cả triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một ngày mua vàng.

Từng đi mua vàng ngày này trong ba năm liên tiếp (từ 2018 đến 2021) với tâm lý giống như nhiều người khác, nhưng tôi nhận ra rằng bản thân mình trong ba năm đó chẳng hề phát tài, sung túc hơn. Thậm chí, tôi còn nghèo đi cả về tinh thần lẫn vật chất. Hai năm nay, tôi không còn mất thời gian vào việc ra tiệm vàng xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng như trước đây nữa. Điều đó vừa mất thời gian, vừa mệt mỏi do chờ đông người, vừa mất nhiều tiền do giá vàng bị tăng cao, mua xong là lỗ luôn, bản thân cũng không hề phát tài, may mắn.

Ngày "vía Thần Tài" có thể xem là tín ngưỡng lâu đời. Tuy nhiên, do tính chất thương mại hóa nên ngày nay, nó đang dần bị biến tướng. Không có căn cứ khoa học nào chứng minh được mua vàng trong ngày này sẽ sung túc, tài lộc cả năm. Đây cũng chỉ là một quan niệm lưu truyền trong dân gian. Trên thực tế, vàng chỉ có giá trị là kim loại quý, có khả năng tích trữ cao nên được nhiều người tích trữ lâu dài như một thứ tài sản có giá trị bảo toàn và sinh lời, bên cạnh đất đai, tiền và ngoại tệ.

Vì vậy, không nên tin rằng cứ đi mua vàng cầu may là cả năm làm ăn phát đạt. Nếu chúng ta không cố gắng, không chăm chỉ làm ăn thì dù có mua cả chục cây vàng vào ngày vía Thần Tài cũng chưa chắc giúp bạn trở thành người giàu có, thành đạt. Chúng ta chỉ nên dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền chứ không nên trông chờ vào vận may.

Từ suy nghĩ đó, tôi cho rằng người dân không nên đổ xô đi mua vàng với số lượng lớn trong ngày này, để tránh cho các tiệm vàng bị quá tải và người dân không bị thua lỗ do mua vàng với giá cao.

Cuộc sống của mình trong tương lai tốt đẹp hay không là do bản thân mình tự quyết định, chứ không có thánh thần nào định đoạt được cả. Nếu chúng ta lười biếng, không cố gắng học tập, không chăm chỉ làm việc, không chịu làm ăn mà chỉ chờ mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu giàu có, sung túc, may mắn thì xã hội này đã không có người phải thế chấp sổ đỏ nhà để vay tiền, không có người bị phá sản do kinh doanh thua lỗ, không có hàng nghìn doanh nghiệp bị đóng cửa mỗi năm, không có người điêu đứng vì vỡ nợ...

Hãy nhớ rằng, chỉ có chăm chỉ làm việc, không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống, nhất định cuộc sống của mình sẽ sung túc và may mắn.

Vũ Thị Minh Huyền

Tiến sĩ Vũ Thị Minh Huyền đang làm việc tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Tác giả chia sẻ nhiều ý kiến về các khía cạnh trong xã hội.

