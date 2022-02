Đổ xô mua vàng ngày vía Thần Tài dù biết lỗ

Tôi chưa biết mua vàng ngày vía Thần Tài có đem lại may mắn, tài lộc, chỉ thấy bước chân ra khỏi tiệm là lỗ cả triệu đồng.

Mỗi lượng vàng miếng trước thềm vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) tăng gần một triệu đồng so với trước Tết nguyên đán. Còn nếu so với dịp vía Thần Tài năm ngoái, giá vàng miếng đã tăng hơn bảy triệu đồng một lượng. Trong khi giá trong nước tăng mạnh, giá vàng thế giới lại không có biến động mạnh, khiến chênh lệch giữa hai thị trường lên mức kỷ lục 13,7 triệu đồng một lượng.

Chuyện vàng trong nước tăng giá mạnh thời điểm đầu năm, cận ngày vía Thần Tài không phải là chuyện lạ ở Việt Nam. Biết giá liên tục bị đẩy lên rất cao so với thực tế, người mua gần như chắc chắn sẽ lỗ, nhưng tại sao vẫn có rất nhiều người chấp nhận để mua vàng cầu may? Với họ, việc mua và cất trữ vàng vào két sắt, ví hoặc những nơi mang theo người sẽ mang đến tài lộc, sung túc cả năm. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm vàng đã lộ cả triệu đồng thì có gọi là may mắn, tài lộc hay không?

Xung quanh tôi, anh chị em, họ hàng, đồng nghiệp đều đang hối hả chuẩn bị tiền để đi mua vàng ngày vía Thần Tài. Không phải họ không hiểu chuyện lỗ - lãi, nhưng vẫn cứ đâm đầu mua vào không cần biết đúng sai. Tôi khuyên giải nhiều nhưng dường như không ai bận tâm tới. Với họ, mong muốn được "đổi vía" thì dù có lỗ vài triệu cũng không đáng gì cả. Tôi chỉ còn biết cười mỉm trước sự khó hiểu trong quan điểm tư duy của họ.

Không biết, mua vàng vào ngày này có thực sự may mắn với chủ nhân hay không, nhưng trước mắt tôi chỉ thấy họ mất thời gian và mệt mỏi vì phải chờ đợi, lại cầm chắc bị lỗ đơn, lỗ kép bởi các cửa hàng vàng thường đẩy giá bán lên cao và hạ giá mua xuống để hưởng lợi. Sau ngày này, sức cầu giảm, giá vàng sẽ lại sẽ đi xuống. Vì vậy, ngoài lỗ do chênh lệch giá mua bán, người mua còn bị lỗ vì giá thị trường giảm.

Cá nhân tôi không tin vào những chuyện may rủi tưởng tượng này. Tôi chưa bao giờ mua vàng ngày vía Thần tài và năm nay cũng sẽ đi ngược lại tâm lý đám đông như vậy. Tại sao chúng ta cứ phải "vỗ béo" cho những cửa hàng kinh doanh vàng thừa cơ tăng giá hưởng lợi như vậy? Tài lộc cho mình đâu chưa thấy, nhưng các cơ sở kinh doanh chắc chắn sẽ trúng quả đậm sau một mẻ lưới đầy.

