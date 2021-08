Vợ chồng tôi vượt qua Covid-19 trong 11 ngày

Ăn vào ói hết, vợ chồng tôi đổ nước sôi vào cơm cố nuốt, không bỏ cuộc, vì cơ thể yếu một cái là virus tiếp tục tấn công.

Gia đình tôi gồm chồng (45 tuổi), vợ (38 tuổi), con trai (9 tuổi), con gái (4 tuổi). Ba người dính Covid-19, trừ cô con gái 4 tuổi âm tính. Sau khi đã qua thời điểm khó khăn, gia đình tôi xin chia sẻ kinh nghiệm để các bạn có thêm sự tự tin nếu chẳng may dính phải Covid-19.

Ngày đầu tiên: Ngủ dậy, tôi thấy là lạ trong người, làm việc trực tuyến xong tự nhiên thấy mệt, thở dốc, cứ nghĩ chắc do ngồi lâu trên máy tính. Nhưng nằm tới chiều vẫn không thấy hết mệt. Tôi đâu có biết lúc đó Covid-19 bắt đầu "nhập" rồi. Đến tối, cơ thể bắt đầu rêm nhức mình mẩy. Sực nhớ mình sắp đến ngày hành kinh nên tôi nghĩ yên tâm và trùm mềm ngủ.

Ngày thứ hai: Từ 5h sáng tôi đã thức vì người rêm nhức quá. Nhức từ tay chân, cơ bắp, nhức từ trong xương nhức ra. Tôi ăn sáng qua loa rồi uống một viên giảm đau nhức 500 mg. Sau đó tôi thấy đỡ đỡ và mở máy tính làm việc. Nhưng được một chút là muốn ná thở y như có bầu sắp sinh mà còn leo cầu thang. Tôi ráng làm cho xong rồi tắt máy đi nghỉ.

Lúc này chồng đã bắt đầu sốt nhưng tôi thì không. Chồng bảo chắc bị cảm cúm vì mấy bữa ở trần nằm máy lạnh, để anh theo dõi thêm. Tôi hỏi có cần uống thuốc hạ sốt không? Ổng kêu: "Không cần, để anh chườm khăn là được". Đến tối, chồng tôi sốt trên 38 độ C cơ thể nóng hầm hập. Tôi mệt quá cũng ráng đi lấy thuốc sủi hạ sốt cho chồng uống, rồi hai đứa ráng ngủ đến sáng dù rất chập chờn.

Ngày thứ ba: Sáng, chồng tôi sốt lại, kèm sổ mũi và hơi đau họng. Tôi không sốt nhưng bắt đầu thở dốc, mệt nhiều hơn. Tôi bắt đầu nghi vì nhiều dấu hiệu khá lạ. Tôi khá nhạy mà mở chai dầu thơm sao nghe mùi nhẹ hều. Tôi xuống bếp, mở chai nước mắm Phú Quốc 45 độ đạm, bình thường nhễu một giọt vô cái đầm là tôi thấy nó hôi thôi rồi... giờ thì mùi cũng rất nhẹ. Mở tiếp chai mắm tôm mùi cũng nhẹ hều luôn.

Tôi lật đật chạy vô phòng kéo ông chồng xuống bếp. Đưa anh ngửi thử, cũng không nghe gì. Lúc này tôi nghi mắc Covid-19 rồi mà ông chồng vẫn không tin hoặc có thể ổng không dám tin, vẫn nghĩ là nghẹt mũi nên không thấy mùi.

Đến chiều tối cảm giác không muốn ăn uống gì. Tôi bắc nồi cháo, vợ chồng con cái húp cho qua bữa rồi uống miếng sữa đi ngủ. Giấc ngủ rất chập chờn, ngủ hai tiếng là bật thức dậy. Miệng bắt đầu đắng nghét.

Tôi gọi điện cho thằng em làm tình nguyện viên trong khu cách ly, tôi tả triệu chứng, nó kêu nó y chang, nhưng nó chỉ bị hành ba ngày vì đã tiêm vaccine đầy đủ rồi. Tôi gọi điện cho y tế phường nói triệu chứng, nhờ vào test khẳng định. Y tế phường bảo đợi vì đang quá tải, kêu cả nhà tự cách ly theo dõi.

Tôi xác định nếu dính Covid-19 phải có máy đo huyết áp và máy đo nồng độ oxy trong máu nên cầu cứu bà nội khu Tân Định (TP HCM) mua giúp. Sau vài tiếng đồng hồ, combo gồm thuốc giảm đau, hạ sốt, nước muối, nước khò họng, viên C sủi, vitamin C, thuốc làm ấm họng thảo dược, nước súc họng sát khuẩn, máy đo huyết áp, máy đo oxy chuyển về khu Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

Chúng tôi được test cho cả nhà vào sáng hôm sau. Tối đó chồng tôi tiếp tục sốt, tôi vẫn nhức mỏi và khó thở. Hai vợ chồng ngủ nửa tỉnh nửa mê, lúc tỉnh thì ráng lết ngồi dậy tự đo huyết áp và oxy cho nhau. Oxy trong máu vẫn ổn: 97%-98% nhưng tôi bị tụt huyết áp nên mệt nhiều. Tôi uống giảm đau để dễ ngủ, chờ cho mau sáng, và thấy "êm".

Ngày thứ tư: Tôi thức dậy với cảm giác nhức đầu kinh khủng và miệng đắng chát, mùi thì không ngửi được bất kỳ gì luôn, kể cả chai mắm tôm dí sát mũi. Ăn sáng không nổi, hai vợ chồng đi pha ly sữa nóng uống. Cả nhà lấy mẫu để làm luôn xét nghiệm PCR. Chồng tôi lập tức thông báo cơ quan để ngưng hết tất cả công việc, tập trung sức lực điều trị bệnh.

Đến chiều, có kết quả PCR, chỉ duy nhất bé gái út 4 tuổi là âm tính.

Tối đó chúng tôi bắt đầu mệt nhiều, ăn vào là ói ra hết. Vợ chồng nhắc nhau đổ nước sôi vào cơm để ăn, không bỏ cuộc được vì cơ thể yếu một cái là virus tiếp tục tấn công. Cứ như vậy, uống nước trộn cơm, ói ra thì nghỉ một chút rồi ăn lại. Người lừ đừ, mỏi nhừ trong bắp cơ, đầu nhức búa bổ. Riêng tôi thì môi có thêm vụ sưng, bong tróc từng mảng, bên trong thì lở miệng, đau rát, ăn uống càng khó khăn.

Nhờ một đồng nghiệp, vợ chồng liên lạc tư vấn với một bác sĩ. Bác sĩ bảo nếu đo huyết áp và oxy vẫn trong ngưỡng an toàn thì nên ở nhà tự chăm sóc nhau. Còn bé út âm tính thì đẩy vào phòng riêng, tạm thời cách ly. Tôi lo quá hỏi: lỡ nửa đêm trở nặng thì sao? Bác sĩ bảo nếu oxy trong máu đo dưới 94% kèm mệt nhiều thì tức tốc đi bệnh viện. Mức độ O2 ở mức 94% thì vẫn có thời gian để xử lý, đừng quá lo lắng. Tôi nghe vậy cũng an tâm và uống hạ sốt đi ngủ. Cơn ngủ chập chờn vì không thẳng giấc, cứ hai, ba tiếng lại thức và lại đo O2 trong máu. Khi số nhảy 97%, 98% thì thở phào. Sau đó vợ chồng đi súc miệng, súc mũi, uống nước ấm. Làm như vậy liên tục cho đến sáng.

Mỗi sáng chúng tôi ăn lót dạ chút bánh ngọt, sau đó uống viên sủi C, Multi-vitamin, uống nước chanh gừng.

Tôi uống rất nhiều nước ấm. Bình thường hai lít nước thì khi bệnh Covid-19 phải uống gấp đôi để tránh mất nước. Súc họng thường xuyên. Phòng ốc mở toang cửa số cho thoáng. Tôi cũng xông mũi bằng nước chanh sả, pha tinh dầu khuynh diệp cho dễ chịu.

Ngày thứ năm và sáu: Giấc ngủ chập chờn nguyên đêm vì mệt và thở dốc. Tôi ngồi tựa lưng vào giường tập thở theo các bài thở được hướng dẫn: hít sâu vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Làm được khoảng chục cái thì mệt quá, hít không nổi, mỗi lần hít vào là đau ngực. Tôi nằm nghiêng xuống, thở tiếp thì thấy nhẹ nhàng hơn. Khi khó thở nằm sấp, nằm nghiêng , hơi co chân lên tí và tập thở, tôi cảm giác dễ chịu hơn so với ngồi.

Đến chiều thằng nhóc 9 tuổi sốt, tôi lo quá vì con vốn có cơ địa hen suyễn. Tôi gọi điện cho bác sĩ, bác sĩ bảo con nít bị Covid-19 hầu như không có triệu chứng hoặc triệu chứng sẽ rất nhẹ, đừng quá lo.

Bác sĩ kê thuốc chống buồn nôn và thuốc kháng viêm cho vợ chồng tôi và bảo yên tâm đi, từ từ sẽ giảm triệu chứng và hết. Sáng, tôi ráng kiếm chỗ nào có nắng hắt vào nhà để phơi cơ thể cho có vitamin D và bớt lượng virus

Ngày thứ bảy: Chúng tôi vẫn ăn uống không nổi, nhìn cơm cháo gì cũng muốn buồn nôn, chóng mặt, đau nửa đầu. Xui ngay lúc nhiễm Covid-19, tôi lại bị hành kinh. Nguyên một combo: ớn lạnh, đau nhức người, khó thở, buồn nôn cộng thêm đau bụng kinh nó hành "lên bờ xuống ruộng". Cứ bốn tiếng phải uống một viên giảm đau để giảm triệu chứng. Tôi đã từng ám ảnh vì hai lần bị hành thai nhưng Covid-19 này còn kinh dị hơn. Ăn uống không được, tôi ngậm bánh quy trong miệng cho tan rồi uống nước cho cầm hơi qua bữa. Cứ thế tôi lay lắt qua được thêm một ngày.

Ngày thứ tám: Triệu chứng bắt đầu giảm nhiều. Vợ chồng không còn sốt. Tôi hết đau nhức xương khớp, bắt đầu ngửi lại được mùi nhưng ăn uống vẫn khó khăn. Sữa tươi, sữa bột uống không được, chỉ uống được sữa đặc pha nóng. Chồng tôi ăn cháo nhưng nuốt không nổi, bèn quay lại công thức nước sôi trộn cơm thì ăn được vài muỗng. Tôi tiếp tục ngậm bánh quy cho qua bữa. Đến tối thì thấy khỏe nhiều và ngủ được thẳng giấc lần đầu tiên trong tám ngày.

Ngày thứ chín: Tự nhiên mệt lại, hơi thở nông, gấp. Chồng tôi cũng mệt lại nhưng đỡ hơn. Chúng tôi lại lấy máy đo oxy và huyết áp ra. Các chỉ số vẫn trong ngưỡng cho phép nên nhiều khả năng cơ thể đã quá mệt mỏi do thiếu ăn. Vợ chồng tiếp tục động viên nhau uống sữa, ăn bánh... Mừng là hai đứa nhỏ con tôi hầu như không triệu chứng gì, vẫn ăn uống coi tivi bình thường y như lời bác sĩ nói. Vợ chồng cố gắng không nằm nhiều mà ngồi để tập thở và cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Ngày thứ mười: Có cảm giác thèm ăn lại, ngửi lại được mùi. Không còn thở mệt nữa. Ngủ cũng sâu hơn. Các món ăn bắt đầu thấy ngon miệng.

Ngày thứ 11: Cơ thể hồi phục 90% năng lượng. Những cơn đói bắt đầu kéo đến liên tục cho thấy cơ thể đã phục hồi. Những ngày u ám đã qua.

Tóm lại, với con nít (con tôi 4 tuổi và 9 tuổi), không ảnh hưởng gì hết. Thằng nhóc 9 tuổi chỉ sốt đúng một bữa, cho uống hạ sốt là xong. Không hề có triệu chứng như người lớn. Nói chung nó bình thường như một cơn cảm. Con bé 4 tuổi kết quả âm tính luôn. Tôi có hỏi một số trường hợp gia đình đều bị nhiễm Covid-19 thì được biết các bé bốn, năm tuổi không nhiễm Covid-19 hoặc có nhiễm thì triệu chứng rất nhẹ.

Khi bị rồi tôi mới hiểu tại sao có trường hợp chuyển biến nặng từ khoảng ngày thứ 7 đến ngày 10 sau khi phát bệnh. Lý do có thể là không ăn được, cơ thể suy kiệt dần tạo điều kiện cho virus tấn công nhanh. Do đó, nếu chẳng may bạn bị nhiễm, hãy nhớ ăn là sống còn.

Trong tình huống ăn không được thì nấu một nồi cháo trắng, đậu xanh và cứ cách hai tiếng thì húp. Nhớ là ăn cho bằng được nhen dù cho lúc đó không còn khứu giác, vị giác gì.

Uống thật nhiều nước ấm và tăng cường rửa mũi, súc họng, miệng. Rửa mũi: các bạn dùng dạng chai nhỏ nước mũi, ngửa đầu và xịt toàn bộ một chai vào một bên mũi. Thời gian đầu khi bạn rửa mũi sẽ thấy đờm, nhầy trong mũi mình chảy ra. Hãy rửa đến khi nào bạn thấy sạch mũi, thông mũi (nước nhỏ vào mà chảy thẳng xuống họng) là được. Trong giai đoạn cao điểm, tôi rửa đến hai chai mỗi bên mũi.

Sau khi rửa mũi, bạn súc miệng lại bằng nước muối (dạng chai to, pha sẵn). Sau đó, dùng các loại dung dịch sát khuẩn để súc họng. Bạn chế một ít nước rửa họng thôi, khoảng 5 ml và ngửa cổ để nước xuống cổ họng càng sâu càng tốt và khò. Sau đó, đi ngủ.

Trong cao điểm từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy, mỗi khi bị thức giữa đêm, tôi đều phải rửa mũi và súc họng như vậy liên tục.

Đừng quá lo lắng, đừng để thông tin nhiễu loạn chi phối. Điều quan trọng là mình theo dõi cơ thể. Trong quá trình bị mắc bệnh, tôi chỉ cần chú ý chỉ số O2 trong máu ở khoảng an toàn là được. Bạn có thể triệu chứng này nọ nhưng hãy đo oxy thường xuyên.

Khoảng an toàn từ 96% đến 99% là ổn. Có thời điểm trong đợt bệnh, ban đầu tôi đo là 98, 99% nhưng sau đó tụt xuống còn 97%. Tôi tập thở đều đặn thì nó lại nhảy lên 98%. Về cách đo, tôi tin tưởng loại máy đo oxy rời hơn là các dạng app hay đồng hồ.

Bạn cứ nhớ là khi O2 mà xuống 95%, cứ thở gấp mệt 30 lần/ phút thì liên hệ nhân viên y tế ngay, đừng để oxy trong máu xuống quá thấp, rất nguy hiểm.

Mọi người nên tranh thủ tiêm vaccine để lỡ có nhiễm Covid 19 sẽ không bị hành nhiều như tôi.

Thảo Nguyễn

