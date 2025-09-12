Viêm thị thần kinh là gì?

Con tôi 23 tuổi, có biểu hiện nhìn mờ đột ngột, khám phát hiện mắc bệnh Leber - viêm thị thần kinh. Xin hỏi bệnh này là gì, có nguy hiểm và gây mù lòa không? (Anh Thư, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm thị thần kinh Leber (Leber Hereditary Optic Neuropathy - LHON) là bệnh lý di truyền ít gặp. Bệnh thường khởi phát đột ngột ở người trẻ tuổi, nhất là nam giới, với biểu hiện chính là suy giảm thị lực tiến triển nhanh chóng. Triệu chứng thường bắt đầu ở một bên mắt và lan sang bên còn lại trong vòng vài tuần đến vài tháng.

Người bệnh cảm thấy mờ vùng trung tâm, gặp khó khăn khi đọc, nhận diện khuôn mặt và khó phân biệt màu sắc, nhất là đỏ và xanh lá. Một số trường hợp ít gặp (gọi là LHON phức hợp) có thể xuất hiện thêm các triệu chứng như rối loạn vận động, run hoặc mất phối hợp do ảnh hưởng đến các vùng thần kinh trung ương khác ngoài dây thần kinh thị giác, rối loạn nhịp tim...

Phần lớn người bệnh viêm thị thần kinh Leber bị suy giảm thị lực ở mức độ từ trung bình đến nặng nhưng không dẫn đến mù hoàn toàn. Tuy nhiên, giảm thị lực có tác động nghiêm trọng tới chất lượng sống. Hiện, chưa có phương pháp điều trị dứt điểm bệnh viêm thị thần kinh Leber. Khi bệnh đã tiến triển, điều trị chủ yếu nhằm giảm tổn thương thị giác, ngăn ngừa tiến triển bệnh và hỗ trợ cải thiện chất lượng sống.

Bác sĩ đánh giá tình trạng mắt cho nam thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Con trai chị đã được chẩn đoán mắc bệnh Leber, gia đình cần đưa đi khám và theo dõi thị lực thường xuyên tại các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa. Ngoài ra, có một số lưu ý trong chăm sóc và sinh hoạt như sau:

Tránh thuốc lá: Hút thuốc và khói thuốc là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh thị giác. Nicotine cùng các chất độc khác trong khói thuốc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất thị lực. Nếu người bệnh hút thuốc nên cố gắng từ bỏ thói quen này, tránh khói thuốc thụ động để giảm nguy cơ tiến triển bệnh.

Tránh uống nhiều rượu bia: Rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe gan và hệ thần kinh mà còn có thể làm suy yếu chức năng ty thể - nguyên nhân chính gây nên bệnh viêm thị thần kinh Leber. Hạn chế hoặc không uống rượu bia giúp bảo vệ thị lực của người bệnh.

Tránh tiếp xúc với các hóa chất công nghiệp: Các loại dung môi công nghiệp, khí thải, khói thuốc hay hóa chất độc hại có thể gây tổn thương trực tiếp đến thần kinh thị giác. Nên tránh làm việc hoặc sinh hoạt trong môi trường có nhiều yếu tố này để hạn chế nguy cơ tổn thương thêm.

Bổ sung vitamin hàng ngày: Các loại vitamin như A, C, E và nhóm B (nhất là B2, B6 và B12) có thể hỗ trợ sức khỏe mắt, cải thiện chuyển hóa tế bào, góp phần bảo vệ dây thần kinh thị giác. Tuy nhiên, người mắc bệnh viêm thị thần kinh Leber cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng hoặc thuốc bổ nào.

BS.CKII Bùi Việt Hưng

Trưởng khoa Dịch kính võng mạc

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh