Tình trạng viêm nhiễm niệu đạo ở nam giới gây ngứa dữ dội ở vùng niệu đạo, dương vật…, có thể kèm theo chảy máu, đau khi quan hệ tình dục.

Viêm niệu đạo là tình trạng viêm nhiễm ở niệu đạo, ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể. Nhiều triệu chứng của bệnh viêm niệu đạo ở nam giới cũng giống như ở nữ giới. Tuy nhiên, ở nam giới, viêm niệu đạo biểu hiện rõ ràng hơn, một số trường hợp có thể có hiện tượng chảy mủ hoặc đau khi đi tiểu.



Các triệu chứng viêm niệu đạo ở nam giới bao gồm: ngứa hoặc ngứa ran ở dương vật hoặc niệu đạo, ngứa kèm đau, nóng rát khi đi tiểu, được gọi là chứng khó tiểu. Viêm niệu đạo còn gây sưng và đau dương vật, đau khi quan hệ tình dục, nước tiểu, tinh dịch hơi hồng do chảy máu niệu đạo.



Hầu hết các trường hợp viêm niệu đạo nhẹ ở nam giới không gây sốt. Tuy nhiên, nếu nhiễm trùng gây viêm niệu đạo nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cơ thể, các triệu chứng có thể gồm sốt cao, buồn nôn, nôn mửa, đau lưng, đau bụng, đau khớp, cơ, sưng hạch bạch huyết ở bẹn.

Viêm niệu đạo gây ngứa ở nam giới. Ảnh: Freepik

Có nhiều nguyên nhân gây viêm niệu đạo ở nam giới. Trong đó có 3 nguyên nhân chính là viêm niệu đạo do lậu, viêm niệu đạo không do lậu, viêm niệu đạo không đặc hiệu.



Viêm niệu đạo do lậu: viêm niệu đạo do lậu cầu là một triệu chứng của bệnh lậu. Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI), do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra. Nam giới được chẩn đoán mắc bệnh lậu có thể bị tiểu buốt và tiết dịch màu trắng đục từ dương vật. Bên cạnh đó, nam giới còn có thể bị đau tinh hoàn do viêm mào tinh hoàn.



Viêm niệu đạo không do lậu: viêm niệu đạo không do lậu cầu (NGU) gây ra bởi các tác nhân gây bệnh không phải bệnh lậu. Mầm bệnh của viêm niệu đạo không do lậu cầu chủ yếu là vi sinh vật hoặc vi trùng có thể gây bệnh. Các mầm bệnh phổ biến nhất gây ra bệnh viêm niệu đạo không lậu cầu bao gồm adenovirus, chlamydia, cytomegalovirus escherichia coli, liên cầu nhóm B, virus Herpes simplex (HSV)...



Viêm niệu đạo không đặc hiệu: viêm niệu đạo không đặc hiệu (NSU) xảy ra không hoàn toàn do nhiễm trùng mà có nhiều nguyên nhân khác chưa rõ ràng. Trong một số trường hợp viêm niệu đạo không đặc hiệu có thể do chấn thương nhẹ, quan hệ tình dục mạnh hoặc thủ dâm.



Ngoài những nguyên nhân trên, viêm niệu đạo ở nam giới còn xảy ra do người bệnh mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt mạn tính, viêm tuyến tiền liệt, viêm bàng quang kẽ, nhiễm trùng bàng quang, sỏi thận, viêm khớp phản ứng, nhiễm trùng đường tiết niệu từ bàng quang hoặc thận, mất nước



Ở nam giới, viêm niệu đạo nếu không được điều trị kịp thời có thể làm tăng nguy cơ nhiễm hoặc truyền HIV do quá trình phát tán virus khi bị viêm niệu đạo. Các chuyên gia khuyến cáo nam giới khi quan hệ tình dục cần đảm bảo sử dụng bao cao su đúng cách, an toàn để giảm nguy cơ viêm niệu đạo. Với người đang bị viêm niệu đạo, không được quan hệ tình dục cho đến tình trạng viêm phục hồi hoàn toàn.



Anh Chi (Theo VeryWellHealth)