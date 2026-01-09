Viêm móng chân sau làm nail

TP HCMChị Thúy, 26 tuổi, bị viêm móng chân sau khi lấy khóe làm nail tạo thành móng quặp, được bác sĩ can thiệp bằng laser CO2.

BS.CKI Võ Huy Tâm, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán chị Thúy bị viêm móng chọc thịt (móng quặp) mức độ nặng, phần mô quanh móng viêm nhiều. Đầu ngón chân của người bệnh sưng to, đau nhức, rỉ dịch, phần móng chọc sâu vào mô mềm xung quanh.

Bác sĩ Tâm giải thích viêm móng chọc thịt xảy ra do bờ móng cong hoặc bị cắt quá sát, đâm vào mô mềm xung quanh, gây viêm, đau và dễ nhiễm trùng. Cắt lấy khóe móng quá sâu gây chảy máu, trầy xước lặp đi lặp lại, đặc biệt khi dụng cụ không đảm bảo vô trùng, có thể làm tổn thương nặng hơn. Trường hợp này khó cải thiện chỉ với thuốc bôi hoặc các biện pháp chăm sóc thông thường, cần điều trị sớm để tránh nhiễm trùng.

Bác sĩ xử lý ổ viêm, phần móng quặp cho chị Thúy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ làm sạch ổ viêm cho chị Thúy, xử lý phần móng chọc vào mô mềm và sử dụng laser CO₂ để hủy một phần mầm móng. Bác sĩ đồng thời loại bỏ mô viêm tăng sinh, giúp kiểm soát viêm và hạn chế nguy cơ tái phát. Sau can thiệp, vùng móng khô sạch, tình trạng viêm được kiểm soát.

Theo bác sĩ Tâm, nhiều người nghĩ viêm móng chỉ là vấn đề nhỏ, tự xử lý tại nhà. Tuy nhiên, viêm móng chọc thịt rất dễ tái phát nếu không xử lý đúng nguyên nhân. Nhiều trường hợp sau khi can thiệp thủ thuật vẫn tái diễn do người bệnh tiếp tục cắt móng quá sát hoặc lấy khóe sâu. Khi móng đã có xu hướng quặp, việc theo dõi và chăm sóc đúng cách rất quan trọng, giúp hạn chế viêm lặp lại và tránh phải can thiệp nhiều lần.

Bác sĩ lưu ý không nên cắt móng quá ngắn, nhất là móng chân, đồng thời hạn chế lấy khóe sâu hoặc can thiệp vào vùng bờ móng. Khi làm nail, cần lựa chọn cơ sở đảm bảo vô trùng dụng cụ. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau tăng, sưng đỏ, rỉ dịch quanh móng hoặc đi lại khó khăn, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, để được bác sĩ kiểm tra và xử trí kịp thời.

Minh Hương

* Tên người bệnh đã được thay đổi