Viêm mao mạch dị ứng hai chân

TP HCMChị Thu, 48 tuổi, nổi nốt đỏ dày đặc ở hai chân 6 tháng nay, bác sĩ chẩn đoán viêm mao mạch dị ứng.

Ban đầu chỉ vài nốt đỏ xuất hiện rải rác ở vùng cẳng chân, chị được bác sĩ kê thuốc dị ứng song không bớt. Một tháng sau, các nốt đỏ lan nhanh từ gót chân lên cẳng chân, đùi ở cả hai chân, đỏ sẫm, nổi ban dày, đau nhức ở các khớp.

Các nốt ban đỏ dày đặc trên chân người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm, Trưởng khoa Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán chị Thu bị viêm mao mạch dị ứng - tình trạng viêm các mạch máu nhỏ dưới da do phản ứng miễn dịch bất thường của cơ thể. Bệnh hay gặp ở trẻ 3-15 tuổi, ở người lớn thường tiên lượng nặng, dễ ảnh hưởng đến thận nên cần phát hiện và theo dõi sớm. Bệnh gây ban xuất huyết nổi gồ ở chân kèm đau bụng hoặc tiểu máu có thể liên quan đến nhiều yếu tố như nhiễm trùng, sử dụng một số loại thuốc hoặc các bệnh miễn dịch khác. Đau thường xảy ra ở các khớp như cổ chân, khớp gối, gây hạn chế vận động.

PGS Lâm tư vấn cho chị Thu hướng điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cho chị Thu nhằm kiểm soát phản ứng viêm của thành mạch và giảm triệu chứng đau. Người bệnh được sử dụng các thuốc chống viêm để giảm viêm mạch kết hợp thuốc bảo vệ thành mạch và giảm đau khi cần. Đồng thời, bác sĩ cân nhắc thêm thuốc ức chế miễn dịch để kiểm soát phản ứng miễn dịch bất thường.

Chị cần hạn chế đứng lâu hoặc đi lại nhiều, theo dõi sát sự thay đổi của các nốt ban. Sau một tuần điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt, các nốt ban đỏ ở chân dần mờ và biến mất, chị giảm đau đáng kể khi đi lại. Chị vẫn cần tuân thủ đúng phác đồ điều trị và tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá tình trạng, hạn chế nguy cơ bệnh tái phát.

Theo PGS Lâm, viêm mao mạch dị ứng đôi khi dễ bị nhầm với ban do virus, xuất huyết do côn trùng trong giai đoạn đầu do cùng biểu hiện ban đỏ trên da. Tuy nhiên, khi các nốt ban lan rộng, kèm theo đau, sưng hoặc kéo dài không cải thiện, người bệnh cần đến bệnh viện để được các bác sĩ khoa Miễn dịch Lâm sàng khám nhằm phát hiện và điều trị sớm, kiểm soát tốt bệnh. Người bệnh tránh chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài có thể khiến tổn thương lan rộng, gây đau đớn và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi