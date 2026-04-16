Viêm giác mạc do biến chứng zona

TP HCMBà Oanh, 69 tuổi, mi mắt trái không khép được, đỏ, xốn, kèm chảy nước mắt sống, bác sĩ chẩn đoán viêm giác mạc chấm nông do biến chứng bệnh zona.

Viêm giác mạc chấm nông xảy ra khi bề mặt giác mạc bị tổn thương bởi nhiều nguyên nhân như vi khuẩn, viêm bờ mi, khô mắt, đau mắt hột, bỏng hóa chất, tiếp xúc với tia UV... Các tế bào biểu mô giác mạc bị tổn thương, tạo thành các chấm nhỏ màu trắng xám trên bề mặt giác mạc, gây chảy nước mắt, cộm hoặc nhìn mờ. Nếu không điều trị kịp thời có thể làm suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

Kết quả kiểm tra chuyên sâu bằng kính hiển vi ghi nhận mắt bà Oanh có nhiều đốm trắng xám li ti trên bề mặt giác mạc. Trước đó, bà bị liệt mặt ngoại biên bên trái (liệt dây thần kinh số 7) do bệnh zona, dẫn đến suy giảm khả năng nhắm kín mắt.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích mắt không nhắm được là dấu hiệu của liệt dây thần kinh số 7 do virus zona thần kinh làm suy yếu cơ quanh mắt, gây hở mi. Mắt tiếp xúc không khí quá lâu gây tình trạng khô, lâu ngày gây tổn thương giác mạc và dẫn đến viêm giác mạc chấm nông.

Bác sĩ Phúc kiểm tra mắt cho bà Oanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định nhỏ thuốc kháng sinh ngừa nhiễm trùng, kết hợp dùng nước mắt nhân tạo, gel bôi trơn để bảo vệ vào ban đêm. Đồng thời, người bệnh được hướng dẫn tránh hướng điều hòa, tránh gió, đeo kính bảo vệ mắt khi ra ngoài.

Tái khám sau một tuần, viêm giác mạc chấm nông được kiểm soát, triệu chứng khô mắt giảm rõ, bà Oanh không còn đau, đỏ mắt, chảy nước mắt. Bác sĩ Phúc khuyến cáo người bệnh cần tiếp tục bảo vệ mắt để hạn chế nguy cơ tái phát, đồng thời tích cực can thiệp phục hồi liệt mặt ngoại biên, giúp mắt phục hồi chức năng bình thường.

Tùy theo nguyên nhân và mức độ của bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như nhỏ thuốc, nhỏ nước mắt nhân tạo, uống thuốc giảm đau hoặc can thiệp ngoại khoa đối với trường hợp lông quặm, sụp mi, hở mi kéo dài.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo người bệnh liệt dây thần kinh số 7 cần đi khám khi thấy có bất thường ở mắt, đồng thời cần che chắn để tránh nguy cơ xước giác mạc, nhiễm trùng. Người mắc bệnh mắt hoặc bệnh mạn tính, dùng corticosteroid kéo dài, người trên 60 tuổi cũng cần khám mắt định kỳ mỗi 6-12 tháng để kịp thời phát hiện, điều trị sớm.

*Tên nhân vật đã được thay đổi