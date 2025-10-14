Viêm giác mạc chấm nông là bệnh gì?

Tôi đi khám phát hiện viêm giác mạc chấm nông, bác sĩ kê thuốc nhỏ mắt. Xin hỏi bệnh này là gì, nguyên nhân do đâu và có điều trị được không? (Tuấn Anh, 36 tuổi, Thái Bình)

Trả lời:

Viêm giác mạc chấm nông (Superficial Punctate Keratitis - SPK) là bệnh lý mắt đặc trưng bởi các tổn thương nhỏ li ti (dạng chấm) trên bề mặt giác mạc. Bệnh gây cảm giác cộm, xốn, đỏ mắt, chảy nước mắt và có thể ảnh hưởng đến thị lực nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Có rất nhiều nguyên nhân gây viêm giác mạc chấm nông như vi khuẩn, virus, do hóa chất, tia UV hoặc do một số bệnh lý khác ở mắt như khô mắt, viêm bờ mi, mi quặm... Triệu chứng cũng có thể thay đổi tùy theo nguyên nhân. Tuy nhiên, người bệnh thường gặp một số biểu hiện phổ biến như cảm giác khó chịu hoặc đau nhẹ ở mắt, mắt đỏ, chảy nước mắt nhiều, cảm giác như có dị vật trong mắt, nhạy cảm với ánh sáng, mờ nhẹ hoặc giảm thị lực tạm thời...

Tổn thương ở mức độ "chấm nông" nghĩa là mới ảnh hưởng đến lớp biểu mô bề mặt giác mạc, chưa xâm lấn sâu vào cấu trúc bên trong. Bệnh thường gây cảm giác cộm xốn, đau nhẹ, chảy nước mắt, nhìn mờ hoặc nhạy cảm với ánh sáng.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho nam thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu được điều trị sớm và tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ, người bệnh viêm giác mạc chấm nông có thể hồi phục hoàn toàn sau vài ngày đến một tuần mà không để lại di chứng. Tuy nhiên, nếu chủ quan không điều trị hoặc tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc có chứa corticoid, tổn thương có thể lan rộng, tạo sẹo giác mạc hoặc tiến triển thành viêm giác mạc sâu, làm giảm thị lực lâu dài.

Bạn nên nhỏ thuốc đúng liều, đúng thời gian theo hướng dẫn, không dụi mắt, tạm ngưng đeo kính áp tròng (nếu có), giữ vệ sinh mắt sạch sẽ và tái khám đúng hẹn để bác sĩ theo dõi đáp ứng điều trị. Nếu thấy các dấu hiệu tăng nặng hơn, điều trị không cải thiện, bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa để khám sớm nhằm can thiệp kịp thời.

ThS.BS Phùng Văn Thạnh

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh