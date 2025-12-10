Viêm da tiết bã gây ngứa rát da dầu

TP HCMAnh Quốc, 40 tuổi, ngứa da đầu nặng ba năm qua, bác sĩ chẩn đoán do viêm da tiết bã.

Anh Quốc dùng nhiều loại dầu gội và thuốc bôi nhưng tình trạng ngứa chỉ giảm nhẹ rồi tái phát, nhất là sau khi uống rượu bia hoặc trời lạnh. BS.CKI Lê Nguyễn Thủy Vy, đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, nhận thấy da đầu anh Quốc có nhiều sang thương đỏ nhẹ, bề mặt nhiều vảy mịn. Các sẩn cứng mà người bệnh nhầm là mụn viêm thực chất là sẩn viêm mạn tính do viêm da tiết bã kéo dài, kết hợp với anh cào gãi nhiều năm gây dày sừng và sẹo nhỏ.

Theo bác sĩ Vy, viêm da tiết bã là bệnh mạn tính, diễn tiến theo từng đợt và dễ bùng phát khi thời tiết lạnh, ẩm, căng thẳng hoặc sau khi uống rượu bia. Sự phát triển quá mức của nấm men Malassezia kết hợp phản ứng viêm và hoạt động mạnh của tuyến bã khiến người bệnh xuất hiện vảy trắng, đỏ da và ngứa dữ dội. Nếu tự dùng dầu gội đặc trị, thay đổi sản phẩm liên tục hoặc bôi corticoid mạnh không đúng cách, da đầu rất dễ kích ứng, bong tróc mạnh, làm bệnh tái phát nhanh và khó kiểm soát hơn.

Với các sẩn dày cứng, dai dẳng và đáp ứng kém với thuốc bôi, bác sĩ Vy chỉ định tiêm hoạt chất triamcinolone để giảm viêm sâu, làm mềm mô sẹo và xẹp các mảng dày sừng đồng thời kết hợp dầu gội đặc trị và thuốc bôi chống viêm. Sau 2-4 tuần, các sẩn giảm độ gồ, ít ngứa hơn và tóc giảm rụng rõ rệt.

Bác sĩ tiêm triamcinolone để làm mềm mô sẹo cho anh Quốc. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bác sĩ Vy lưu ý triamcinolone chỉ dùng cho tổn thương sẩn cục cứng, cần được bác sĩ thực hiện để tránh biến chứng teo da. Khi da mềm, phẳng, người bệnh sẽ chuyển sang dùng dầu gội đặc trị 2-3 lần mỗi tuần để kiểm soát tiết bã và hạn chế tái phát. Điều trị liên tục và đúng giai đoạn viêm da tiết bã mạn tính quan trọng hơn dùng thuốc mạnh trong thời gian ngắn.

Viêm da tiết bã không gây nguy hiểm nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống vì ngứa dai dẳng, vảy trắng nhiều và rụng tóc kéo dài. Bác sĩ khuyến cáo những người bị ngứa da đầu kéo dài, vảy trắng nhiều, sần cộm hoặc rụng tóc nên đến chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để xác định nguyên nhân, không tự ý điều trị khiến bệnh nặng thêm. Điều trị đúng phác đồ theo từng giai đoạn giúp kiểm soát bệnh hiệu quả và hạn chế tái phát.

Minh Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi