Viêm da nặng sau trị sẹo mụn

TP HCMChị Hằng, 29 tuổi, trị sẹo mụn tại một spa sau đó da nổi mụn nhiều hơn và viêm nặng, điều trị một năm mới phục hồi.

Ban đầu chị Hằng trị sẹo mụn tại spa bằng phương pháp tách đáy sẹo, lăn kim, sau vài buổi từ vài vết sẹo nhỏ biến thành da sưng đỏ, nổi mụn li ti rồi lan nhanh khắp trán và hai bên má. Chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, ghi nhận chị bị viêm mụn lan tỏa, nhiều sẩn viêm đỏ, thâm sạm, bề mặt sần và nhạy cảm do lăn kim nhiều lần. Da chưa được đánh giá kỹ trước khi điều trị sẹo khiến hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ. Ngoài ra, dụng cụ không đảm bảo vô khuẩn tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh mụn xâm nhập và gây viêm nặng, tạo mụn trứng cá mới.

Tình trạng viêm và xuất hiện mụn mủ mới sau trị sẹo mụn khá phổ biến ở người muốn cải thiện da nhanh. Nguyên nhân là thực hiện thủ thuật xâm lấn khi da vẫn còn mụn viêm hoặc yếu có thể hình thành mụn trứng cá nhiều hơn, tăng sắc tố hoặc sẹo xấu.

Bác sĩ Trang phục hồi nền da cho chị Hằng và kiểm soát mụn trước, điều trị sẹo và sắc tố sau. Chị Hằng được kê thuốc uống và thoa. Sau một tháng, mụn giảm rõ rệt, da ổn định hơn, giảm đỏ và không còn nhạy cảm. Chị tiếp tục được điều trị bằng RF vi điểm giúp tăng sinh collagen, làm đầy sẹo, thu nhỏ lỗ chân lông, đồng thời kiểm soát viêm và giảm đỏ sau mụn.

Bác sĩ Trang sử dụng laser Nd:YAG xung dài giảm mụn viêm và hồng ban sau mụn cho chị Hằng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Cuối cùng, bác sĩ sử dụng laser Fotona Dynamis nhằm xử lý các vùng sẹo còn lại, cải thiện tình trạng sần sùi, gồ ghề của da. Công nghệ này giảm nguy cơ tăng sắc tố sau điều trị, thời gian phục hồi tương đối nhanh, phù hợp làn da châu Á. Cuối cùng, chị được tiêm HA (hyaluronic axit) liều thấp để cấp ẩm sâu, phục hồi độ đàn hồi, giúp bề mặt da căng mịn, tươi sáng hơn.

Sau khoảng một năm điều trị và chăm sóc theo hướng dẫn, da chị Hằng cải thiện rõ, bề mặt mịn hơn, giảm đỏ da, các vùng thâm sạm mờ đi, sẹo đầy hơn.

Mụn viêm của chị Hằng dần cải thiện sau một năm kiên trì điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang khuyến nghị điều trị sẹo mụn cần đúng thời điểm và đúng phương pháp. Người có các vấn đề về da như mụn, viêm, sẹo, sạm nám... nên đến bác sĩ Da liễu - Thẩm mỹ Da để được đánh giá và áp dụng phác đồ cá nhân hóa phù hợp.

Ngoài ra, nên duy trì lối sống giúp da khỏe từ bên trong, như ăn nhiều rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E, omega-3, uống đủ nước, ngủ sớm, hạn chế đồ ngọt, chiên rán, tránh căng thẳng - những yếu tố khiến da dễ viêm, tiết nhiều dầu. Khi rửa mặt, cần thao tác nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh hoặc dùng sản phẩm chứa nhiều cồn.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi