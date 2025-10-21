Viêm da cơ địa có chữa khỏi không?

Tôi bị viêm da cơ địa gây ngứa, khó chịu mấy năm nay. Bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn không? (Minh Châu, Bắc Giang)

Trả lời:

Viêm da cơ địa ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống như ngứa kéo dài dễ gây mất ngủ. Nếu gãi nhiều, da có thể bị viêm, nhiễm trùng, tạo sẹo, chàm hóa, khiến điều trị sau này phức tạp hơn.

Viêm da cơ địa là bệnh mạn tính, có liên quan chặt chẽ đến cơ địa và yếu tố di truyền. Các biểu hiện điển hình thường bao gồm ngứa dữ dội, nhất là khi đêm, da khô, nổi ban đỏ, đôi khi có mụn nước nhỏ, rỉ dịch nếu gãi nhiều. Khi bệnh kéo dài, da sẽ dày, sẫm màu, nứt nẻ, gây mất thẩm mỹ. Vị trí hay gặp là mặt, cổ, khuỷu tay, khoeo chân hoặc vùng nếp gấp. Những triệu chứng này có thể giảm trong một thời gian, nhưng lại bùng phát khi gặp yếu tố khởi phát.

Bác sĩ soi da để chẩn đoán bệnh lý da liễu cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đến nay chưa có phương pháp nào loại bỏ bệnh vĩnh viễn. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát tốt tình trạng này bằng việc điều trị và chăm sóc đúng cách, giúp giảm triệu chứng, hạn chế tái phát.

Tùy mức độ điều trị viêm da cơ địa, bác sĩ có thể chỉ định cho bạn sử dụng thuốc bôi dưỡng ẩm, thuốc kháng viêm tại chỗ như corticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch dạng bôi. Khi ngứa nhiều, người bệnh có thể điều trị bằng thuốc kháng histamin đường uống. Trường hợp nặng, không đáp ứng với điều trị thông thường, các thuốc điều hòa miễn dịch hoặc quang trị liệu bằng tia UV có thể được cân nhắc.

Ngoài điều trị, bạn cần duy trì thói quen tắm nhanh với nước ấm, không dùng xà phòng hay sữa tắm có chất tẩy mạnh, bôi dưỡng ẩm ngay sau khi tắm. Dưỡng ẩm đều đặn giúp khôi phục hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, giảm khô và hạn chế nguy cơ tái phát. Hạn chế gãi tránh làm tổn thương da nặng hơn, dễ gây nhiễm trùng.

Bạn nên theo dõi, ghi chép lại thực đơn hàng ngày để nhận diện thực phẩm nào làm triệu chứng bùng phát. Các yếu tố như căng thẳng tâm lý, stress, thiếu ngủ cũng góp phần làm bệnh tái phát thường xuyên hơn. Do đó, hãy sống lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ, giữ tinh thần thoải mái để kiểm soát bệnh.

Bạn nên đi khám để được chẩn đoán chính xác và xây dựng phác đồ cá nhân hóa, thay vì tự ý dùng thuốc hoặc nghe theo kinh nghiệm truyền miệng, các phương pháp chưa được kiểm chứng khoa học. Không tự ý ngưng thuốc khi giảm triệu chứng.

BS.CKI Nguyễn Thị Việt Hà

Khoa Da liễu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội