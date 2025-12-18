Vì sao viêm da cơ địa tái phát khi chuyển mùa?

Tôi bị tái phát viêm da cơ địa, da khô, ngứa rất khó chịu, gãi nhiều. Vì sao và làm thế nào giảm triệu chứng? (Minh Hương, Quảng Trị)

Trả lời:

Thời điểm chuyển mùa nhiệt độ giảm nhanh, gió lạnh và độ ẩm thấp là giai đoạn dễ khiến viêm da cơ địa tái phát. Sự thay đổi đột ngột của môi trường làm da mất nước nhanh, hàng rào bảo vệ da ở người có cơ địa dị ứng vốn đã yếu càng dễ bị tổn thương, dẫn đến khô căng, bong vảy và ngứa nhiều hơn.

Tổn thương thường tập trung ở khuỷu tay, khoeo chân, mí mắt và cổ, nếu tái phát nhiều lần có thể gây dày sừng, thâm hoặc tăng sắc tố. Giai đoạn khởi phát thường diễn ra âm thầm, bắt đầu bằng cảm giác da khô hơn bình thường, ngứa tăng khi tắm nước nóng hoặc vào ban đêm. Nếu tự ý bôi corticoid để giảm nhanh triệu chứng càng làm mỏng da, giãn mạch và khiến bệnh khó kiểm soát hơn trong những đợt giao mùa sau.

Bác sĩ Tâm tư vấn về tình trạng da cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để phòng ngừa tái phát viêm da cơ địa, bạn cần duy trì độ ẩm cho da, nên dùng sữa tắm dịu nhẹ, tránh tắm nước quá nóng vì dễ làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da. Ngay sau khi tắm và lau nhẹ nhàng, nên thoa kem dưỡng khi da còn hơi ẩm để khóa ẩm tốt hơn. Vào mùa lạnh có thể tăng lượng kem, nhất là ở các vùng da hay bùng phát viêm, ngứa... Các sản phẩm chứa ceramide hoặc thành phần phục hồi hàng rào da thường mang lại hiệu quả rõ rệt.

Che chắn khi ra ngoài trời lạnh và hạn chế tiếp xúc với chất tẩy rửa mạnh cũng giúp giảm kích ứng. Bạn cũng nên tránh gãi, chà xát mạnh hoặc mặc đồ thô ráp, có thể khiến vùng viêm lan rộng. Hạn chế các yếu tố dễ kích hoạt triệu chứng như căng thẳng, thiếu ngủ hay dị ứng thực phẩm, vì chúng có thể làm da nhạy cảm và bùng phát nhanh hơn.

Bạn cần tuân thủ phác đồ duy trì theo hướng dẫn của bác sĩ. Một số thuốc bôi chống viêm liều thấp hoặc thuốc điều hòa miễn dịch dùng định kỳ giúp kiểm soát tình trạng viêm âm ỉ, từ đó giảm nguy cơ tái phát khi giao mùa. Nếu ngứa kéo dài, đỏ viêm lan rộng, rỉ dịch hoặc tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi, bạn nên đến khám tại bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ đánh giá tình trạng, tránh tổn thương nặng hơn.

BS.CKI Võ Huy Tâm

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM