Vì sao trẻ chớp mắt liên tục?

Trẻ chớp mắt thường xuyên có thể do có vật lạ bay vào mắt hoặc dị ứng, khô mắt hay các vấn đề tiềm ẩn về thị lực.

Chớp mắt là phản xạ bình thường, giúp làm sạch và bôi trơn mắt. Chớp mắt cũng có tác dụng bảo vệ mắt khỏi ánh sáng mạnh hay các vật thể lạ. Trẻ em chớp mắt nhiều hơn người lớn một cách tự nhiên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trẻ chớp mắt nhiều bất thường có thể do một số nguyên nhân dưới đây.

Có vật lạ trong mắt

Chớp mắt quá mức, đột ngột có thể là phản ứng khi có vật gì đó mắc kẹt trong mắt như lông mi, bụi hoặc cát. Nếu có những vật lạ trong mắt, ba mẹ có thể giúp con rửa mắt tại nhà bằng nước sạch, tránh để con dùng tay dụi mắt. Hãy đổ nước sạch vào một cốc nhỏ, ngửa đầu bé ra sau, nhỏ một vài giọt vào mắt và hướng dẫn trẻ chớp mắt khi nước chảy vào.

Dị ứng

Khô mắt có thể khiến con chớp mắt hoặc dụi mắt nhiều hơn bình thường. Một số dấu hiệu cho thấy dị ứng có thể là nguyên nhân khiến con chớp mắt quá nhiều. Một số dấu hiệu của dị ứng như nghẹt mũi, sổ mũi hoặc hắt hơi, mắt đỏ, chảy nước và ngứa. Phụ huynh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn về thuốc uống và thuốc nhỏ mắt phù hợp với trẻ.

Khô mắt

Không phải tất cả tình trạng khô mắt đều liên quan đến dị ứng. Thời tiết khô hanh và các chất ô nhiễm trong môi trường cũng góp phần gây khô mắt, chớp mắt quá nhiều ở trẻ. Máy tạo độ ẩm có thể giúp ích nếu không khí trong nhà khô, đặc biệt khi trời lạnh. Không nên để trẻ dụi mắt khi thấy ngứa, thay vào đó khuyến khích con để mắt nghỉ ngơi, dùng thuốc nhỏ mắt nhân tạo theo hướng dẫn.

Các vấn đề về thị lực

Chớp mắt nhiều có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ có vấn đề về mắt. Đôi khi, chớp mắt trong trường hợp này là cách để trẻ cố gắng tập trung mắt. Các dấu hiệu khác cho thấy trẻ có vấn đề về thị lực tiềm ẩn bao gồm đau đầu thường xuyên, nheo mắt, nghiêng đầu khi cố gắng tập trung, dụi mắt quá mức, cầm sách gần mặt hoặc ngồi quá gần tivi.

Lác mắt

Trẻ bị lác mắt có thể chớp mắt nhiều hơn những trẻ khác. Lác mắt thường xuất hiện khi trẻ mới biết đi khoảng 3 tuổi. Ở bệnh này, một mắt trẻ khi nhìn trông giống như bị lệch sang hướng khác so với mắt còn lại. Trẻ sơ sinh trong 1-2 tháng đầu có vẻ bị lác mắt. Đến vài tháng tuổi, mắt của trẻ tự điều tiết lại bình thường.

Bệnh tic mắt

Đây là tình trạng thần kinh khiến cho mắt hoặc các cơ quanh mắt co thắt không tự chủ, gây ra những cử động lặp lại như chớp mắt quá mức, giật mí mắt. Những cử động này thường xảy ra đột ngột, nhanh chóng và không theo ý muốn của người bệnh. Tic phổ biến hơn ở bé trai và thường bắt đầu vào khoảng 5 tuổi. Nếu nghi ngờ con chớp mắt quá mức là do tic, ba mẹ nên đưa con đi khám để tìm hiểu rõ hơn tình trạng của bé.

Căng thẳng và lo lắng

Một số trẻ đang bị căng thẳng hoặc lo lắng có thể chớp mắt nhiều hơn bình thường. Lo lắng có thể làm trầm trọng thêm bệnh tic mắt. Căng thẳng và lo lắng kéo dài có thể khiến các bé nhạy cảm hơn với ánh sáng và mỏi mắt, dẫn đến chớp mắt quá nhiều.

Bảo Bảo (Theo Cleveland Clinic)