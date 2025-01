Vì sao tiêm botox xóa nếp nhăn trán bị vểnh chân mày?

Tôi tiêm botox xóa nếp nhăn trán được ít hôm thì chân mày bị vểnh, phần đuôi xếch lên khiến khuôn mặt dữ dằn. Vì sao, làm gì để khắc phục tình trạng này? (Đăng Xuân, 40 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Trong ngành thẩm mỹ, botox là liệu pháp giảm nếp nhăn động như vết cau mày, vết chân chim. Sau tiêm 2-3 ngày, các cơ ở vùng tiêm bắt đầu suy yếu, giảm cử động, từ đó hạn chế xuất hiện nếp nhăn động ở đuôi mắt, nhăn trán và cau mày.

Để khắc phục nếp nhăn trán, các chuyên gia khuyến cáo tiêm 1-2 đơn vị botox mỗi điểm, 4-9 điểm ở trán. Tuy nhiên, với khuôn mặt người châu Á, chuyên gia khuyên sử dụng tiêm liều thấp hơn (0,4 đơn vị mỗi điểm) trên nhiều điểm hơn (14-21 điểm).

Tiêm liều quá cao, sai cách, sai vị trí... có thể dẫn đến biến chứng sụp cung mày hoặc gây vẻ mặt bất động thiếu tự nhiên. Để tránh sụp cung mày, nên tiêm cách xa rìa xương hốc mắt (tức cách cung mày) ít nhất 1-1,5 cm, chú ý hình dạng và vị trí ban đầu của cung mày. Với nữ giới, bác sĩ nên tiêm các điểm sắp xếp hình vòng cung để giữ lại hình vòng cung của mày. Người có da vùng mắt chảy nhão hoặc cung mày thấp cần được xem xét kỹ càng vì đây là nhóm có nguy cơ sụp cung mày.

Botox thường ở dạng bột và sẽ được pha với nước cất trước khi tiêm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trường hợp của bạn, chân mày bị vểnh (xếch) lên có thể do các điểm tiêm botox không trải đều ở phía trên chân mày mà tập trung ở phía giữa trán, khiến cơ trán hai bên (gần thái dương) bị kéo lên trên, dẫn đến tình trạng chân mày, nhất là đuôi lông mày vểnh lên, tạo cảm giác không tự nhiên. Để khắc phục tình trạng này, bạn cần tiêm botox bổ sung vào hai bên phía trên chân mày, ở vị trí phía ngoài. Khi đó, tất cả cơ ở trán được thư giãn như nhau, chân mày trở về vị trí bình thường.

Tiêm botox có thể dẫn tới nhiều biến chứng nếu sai kỹ thuật, sản phẩm không rõ nguồn gốc. Do đó, bạn nên làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ uy tín, do bác sĩ được cấp phép tiêm botox thực hiện để hiệu quả và an toàn.

TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích

Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM