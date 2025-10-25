Vì sao thức khuya khiến da xấu?

Tôi 33 tuổi, gần đây da xỉn màu và kém săn chắc rõ rệt. Tôi thi thoảng thức khuya, có lúc đến 2h, vì bận công việc. Đây có phải là nguyên nhân không, cách nào cải thiện? (Thu Trang, Bắc Ninh)

Trả lời:

Ngủ không chỉ là thời gian để cơ thể nghỉ ngơi mà còn là giai đoạn "vàng" để da tái tạo, phục hồi và duy trì sự tươi trẻ. Thức khuya, thiếu ngủ tác động tiêu cực đến sức khỏe làn da.

Trung bình một người trưởng thành cần ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm. Thời gian ngủ sâu, khoảng từ 23h đến 2h là quá trình sản sinh hormone tăng trưởng mạnh mẽ, giúp phục hồi các tổn thương tế bào, bao gồm cả tế bào da. Đây cũng là thời điểm collagen được tổng hợp tăng độ đàn hồi và săn chắc cho da. Bạn thường thức đến 2h, gây thiếu ngủ thường xuyên, khiến da khô, kém đàn hồi, mất độ săn chắc và dễ hình thành nếp nhăn.

Bác sĩ khoa Da liễu tư vấn về chăm sóc da cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thức khuya cũng khiến cơ thể hoạt động trái với nhịp sinh học tự nhiên gây tăng nồng độ hormone cortisol, một loại hormone căng thẳng. Cortisol không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn khiến da sản sinh nhiều dầu hơn, dễ bít tắc lỗ chân lông, từ đó hình thành mụn viêm, mụn trứng cá. Ngủ không đủ còn khiến lưu thông máu đến mặt giảm, da nhợt nhạt, xỉn màu, thiếu sức sống. Vùng da quanh mắt mỏng manh, dễ tạo thành quầng thâm và bọng mắt.

Giấc ngủ là thời điểm hệ miễn dịch của da được củng cố. Khi thức khuya liên tục, chức năng hàng rào bảo vệ suy yếu, khiến da dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường như tia UV, bụi mịn, vi khuẩn, hóa chất... Đây là nguyên nhân khiến làn da dễ kích ứng, nổi mẩn đỏ hoặc tăng sắc tố bất thường. Tình trạng viêm da cơ địa, vảy nến hay mề đay mạn tính cũng có xu hướng trầm trọng hơn ở người bị rối loạn giấc ngủ.

Ngủ muộn hoặc ngủ ít còn ảnh hưởng đến trục nội tiết trong cơ thể, đặc biệt là sự tiết melatonin - hormone kiểm soát chu kỳ thức - ngủ, chất chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể. Khi lượng melatonin giảm, khả năng chống lại các gốc tự do bị hạn chế, từ đó tăng tốc quá trình lão hóa da. Rối loạn nội tiết cũng khiến hoạt động của tuyến thượng thận, tuyến yên và buồng trứng (ở nữ giới) bị ảnh hưởng, kéo theo các rối loạn về sắc tố da như nám, tàn nhang hoặc tăng sắc tố sau viêm.

Bạn nên duy trì giấc ngủ chất lượng từ 22h đến 6h. Trường hợp phải thức khuya, bạn nên chăm sóc da đúng cách để phần nào giảm tổn hại. Làm sạch da kỹ trước khi ngủ để hạn chế bụi bẩn và bã nhờn gây bít tắc lỗ chân lông. Sử dụng sản phẩm dưỡng da phục hồi và bổ sung chất chống oxy hóa qua thực phẩm giàu vitamin C, E. Uống tối thiểu 1,5 -2 lít nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm tự nhiên của da. Ngủ bù hợp lý vào ngày hôm sau nhưng không nên ngủ quá trưa, tránh đảo lộn nhịp sinh học. Bạn có thể đến chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da để bác sĩ khám, tư vấn điều trị nếu cần thiết.

Ths.BS Quách Thu Trang

Khoa Da liễu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội