Vì sao nam giới dễ 'xuống phong độ' ngày Tết?

Ngày Tết bận rộn nên cơ thể mệt mỏi, uể oải, phong độ cũng giảm đi nhiều. Tình trạng này có đáng lo ngại không và cần lưu ý gì? (Mạnh Hùng, TP HCM)

Trả lời:

Tình trạng mệt mỏi và suy giảm phong độ mà bạn gặp phải là vấn đề phổ biến ở nhiều nam giới trong dịp Tết. Nguyên nhân là do sự cộng hưởng của những thay đổi trong thói quen sinh hoạt. Trong ngày Tết, thức khuya, ăn uống thất thường, tiêu thụ nhiều rượu bia... làm rối loạn nhịp sinh học, có thể ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn đến các loại hormone nam giới, trong đó có testosterone.

Testosterone là hormone sinh dục quan trọng giúp hình thành đặc trưng giới tính nam, thúc đẩy sự phát triển hệ da, cơ, xương, mỡ, hệ thần kinh... và tạo ham muốn tình dục, hiện tượng cương dương, sản xuất tinh trùng. Testosterone suy giảm khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung, suy giảm sức bền và ảnh hưởng sớm đến sinh lý nam.

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến nồng độ testosterone là giấc ngủ. Testosterone được sản xuất nhiều nhất vào ban đêm, nhất là giai đoạn ngủ sâu. Ngủ không đủ giấc hoặc giấc ngủ thất thường khiến quá trình tiết testosterone bị gián đoạn, dẫn đến suy giảm ham muốn và sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh đó, sử dụng nhiều rượu bia trong dịp Tết cũng tác động tiêu cực đến hormone nam. Cồn gây rối loạn hệ trục dưới đồi - tuyến yên - tinh hoàn, có thể gây suy giảm ngắn hạn quá trình sản sinh testosterone và kéo theo các hệ lụy như rối loạn cương dương, giảm số lượng tinh trùng, tăng cân...

Chế độ ăn ngày Tết thường nhiều đạm, đường và dầu mỡ, ít rau xanh có thể làm tăng phản ứng viêm và stress oxy hóa, ảnh hưởng đến chức năng của tinh hoàn. Cùng với đó, việc ít vận động và những áp lực di chuyển, gia đình... có thể kích thích cơ thể sản sinh hormone cortisol - gây ức chế sản sinh testosterone, làm giảm ham muốn tình dục và sức khỏe nam giới.

Tình trạng "xuống phong độ" trong những ngày Tết thường mang tính tạm thời. Bạn không nên quá lo lắng nhưng cần chủ động điều chỉnh lại lối sống thì sức khỏe sinh lý có thể được cải thiện. Nam giới nên ngủ đủ giấc, tránh thức khuya nhiều ngày liên tiếp, giảm rượu bia. Ăn uống điều độ, duy trì vận động giúp hỗ trợ cơ thể tăng cường sản sinh testosterone, từ đó cải thiện chức năng sinh lý và phục hồi sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh điều chỉnh lối sống, bạn có thể bổ sung các tinh chất thiên nhiên như Eurycoma ongifolia, chiết xuất thông biển Pháp và tinh chất hàu đại dương. Các tinh chất này giúp duy trì nồng độ testosterone nội sinh và nitric oxide ở mức cân bằng, từ đó hỗ trợ cải thiện sức khỏe toàn thân, tăng cường chức năng sinh lý nam. Nếu đã điều chỉnh lối sống mà tình trạng mệt mỏi, yếu sinh lý vẫn kéo dài, bạn nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM