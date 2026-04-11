Vì sao mắt dễ khô, mỏi khi nắng nóng?

Nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV ở mức cao khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn cùng với ngồi nhiều giờ trong máy lạnh càng làm tăng cảm giác khô, mỏi mắt.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C và chỉ số tia UV (tia cực tím) ở mức cao, có thể ảnh hưởng đến mắt. Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ ra những nguyên nhân khiến mắt dễ khô, mỏi hơn trong mùa nắng.

Thời tiết khô nóng

Màng phim nước mắt gồm nhiều lớp giữ ẩm và làm trơn bề mặt mắt. Nắng nóng, nhiệt độ cao cùng độ ẩm thấp làm lớp nước này bay hơi nhanh hơn. Khi độ ẩm không được duy trì ổn định, bề mặt mắt dễ bị khô gây rát, cộm, nhìn mờ thoáng qua, nhất là khi đi ngoài trời hoặc thay đổi môi trường đột ngột.

Làm việc lâu với màn hình máy tính trong môi trường điều hòa khiến mắt dễ bị khô. Ảnh được tạo bởi AI

Ánh sáng cường độ cao và tia UV

Mắt, nhất là võng mạc, có nhiều dây thần kinh rất nhạy cảm với ánh sáng. Tiếp xúc với ánh sáng cường độ mạnh, dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể gây tổn thương võng mạc, dẫn đến mắt bị khô, mờ, khó phục hồi, thậm chí mất thị giác. Về lâu dài, tia UV từ ánh nắng mặt trời còn là một trong những yếu tố gây tổn thương tế bào võng mạc và cấu trúc thủy tinh thể, từ đó tăng nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm theo thời gian.

Ngồi lâu trong phòng máy lạnh

Trong những ngày thời tiết nắng nóng khó chịu, nhiều người gần như cả ngày đều ở trong phòng máy lạnh, sử dụng nhiều quạt, với nhiệt độ thấp cũng như để luồng gió lạnh thổi thẳng vào vào người. Điều này khiến mắt khó duy trì độ ẩm cần thiết, và làm xuất hiện cảm giác rát, cộm, chảy nước mắt sống, nhìn mờ...

Khi tập trung nhìn màn hình điện tử, tần suất chớp mắt giảm đáng kể, làm ảnh hưởng quá trình dàn đều nước mắt trên bề mặt nhãn cầu, khiến mắt nhanh khô, mỏi.

Dinh dưỡng không hợp lý

Thời tiết nóng khiến cơ thể mất nước nhanh. Khi kết hợp với thói quen uống ít nước hoặc dùng nhiều đồ uống có tính lợi tiểu, có thể thúc đẩy giảm tiết nước mắt. Chế độ ăn thiếu cân bằng cũng ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ và phục hồi của mắt, khiến tình trạng khô mắt, mỏi mắt kéo dài hơn.

Theo bác sĩ Tiến, để giảm khô và mỏi mắt trong ngày nắng nóng, nên tránh nắng gắt (10h-14h), che chắn kỹ, đeo kính râm, đội nón rộng vành khi ra ngoài. Hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa phòng lạnh và ngoài trời, uống đủ nước và ăn uống thanh mát, đủ dinh dưỡng để giữ độ ẩm cho mắt. Bổ sung broccophane (chiết xuất bông cải xanh) có khả năng tăng cường thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa khử), giúp giảm khô mỏi mắt, hỗ trợ bảo vệ thị lực khi làm việc cường độ cao. Nếu mắt vẫn khô rát, mỏi, nhìn mờ kéo dài, cần khám tại chuyên khoa mắt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đình Diệu