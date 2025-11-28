Vì sao không béo vẫn có nọng cằm?

Tôi có nọng cằm từ nhỏ, không béo nhưng cằm lúc nào cũng ngấn mỡ, có thể điều trị bằng công nghệ gì? (Huyền Thương, 30 tuổi, Vĩnh Long)

Trả lời:

Không chỉ người lớn tuổi, thừa cân mà cả người gầy vẫn có thể có nọng cằm. Nguyên nhân thường liên quan đến cấu trúc bẩm sinh hơn là cân nặng.

Ở những người có xương hàm dưới nhỏ, lùi sau hoặc cằm ngắn, mô và da vùng dưới cằm không được nâng đỡ tốt, dẫn đến mô mềm bị dồn lại tạo cảm giác giống nọng cằm dù lượng mỡ rất ít. Những người có da mỏng, dây chằng nâng đỡ yếu hoặc phân bố mỡ dưới cằm không đều bẩm sinh cũng dễ xuất hiện nọng cằm sớm và ít thay đổi theo cân nặng.

Tư thế sinh hoạt hằng ngày như cúi đầu nhiều khi dùng điện thoại, làm việc máy tính lâu hoặc ngủ sai tư thế có thể khiến da và mô vùng cổ - cằm nhanh chùng nhão, làm nọng cằm lộ rõ theo thời gian.

Bác sĩ Linh sử dụng công nghệ sóng siêu âm SUPERB để làm săn chắc da. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn có thể giảm nọng cằm bằng công nghệ sóng siêu âm SUPERB (Sofwave). Đây là phương pháp trẻ hóa da không xâm lấn, sử dụng 7 chùm tia siêu âm đồng bộ song song đi sâu xuống lớp trung bì (ở độ sâu 1,5 mm), kích thích sản sinh collagen và elastin mới. Phương pháp này làm giảm nếp nhăn, nâng cơ, săn chắc da ở các vùng như mặt, cổ, nọng cằm. Công nghệ được tích hợp hệ thống làm mát sofcool để bảo vệ lớp thượng bì, giảm cảm giác đau rát và ngăn ngừa tổn thương cho da.

Tuy nhiên, công nghệ này không tác động đến cấu trúc xương hàm. Nếu nọng cằm do cằm ngắn hoặc xương hàm yếu, SUPERB chỉ tăng độ săn chắc của da chứ không thể loại bỏ hoàn toàn. Phương pháp này phù hợp hơn cho người có da mỏng, mô lỏng lẻo nhẹ hoặc nọng chủ yếu do da chùng. Khi đó, đường viền hàm được cải thiện rõ hơn và nếp gấp dưới cằm giảm đáng kể.

Để xử lý triệt để vùng nọng cằm, bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, khám trực tiếp để bác sĩ đánh giá lượng mỡ, độ chùng da, cấu trúc hàm và mô mềm. Xác định đúng nguyên nhân gây nọng, bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho bạn.

BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM