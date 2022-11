Vì sao bàng quang tăng hoạt nặng hơn vào mùa đông?

Vào mùa đông, các triệu chứng bệnh bàng quang tăng hoạt nặng hơn do phản ứng của các cơ bàng quang với nhiệt độ thấp, đồng thời chịu ảnh hưởng từ quá trình giữ ấm cơ thể.

Bàng quang tăng hoạt là một rối loạn gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm cảm giác muốn đi tiểu đột ngột, són tiểu và nhu cầu đi tiểu thường xuyên cả ngày lẫn đêm. Một số người gặp phải tình trạng tiểu không tự chủ. Bàng quang hoạt động quá mức xảy ra do các cơ của bàng quang co thắt một cách không chủ ý, ngay cả khi lượng nước tiểu trong bàng quang thấp. Những cơn co thắt không tự chủ này tạo ra nhu cầu đi tiểu gấp ở người bệnh.

Các triệu chứng của bàng quang tăng hoạt thường gia tăng trong mùa lạnh. Ảnh: startsat60

Theo một số nghiên cứu khoa học, thời tiết lạnh thường làm cho các triệu chứng của bàng quang tăng hoạt nặng hơn so với khi tiết trời ấm áp, nóng nực. Nghiên cứu cho biết, thời tiết lạnh khiến nhiệt độ cơ thể thấp hơn, làm các cơ xung quanh bàng quan bị căng, khiến các cơn co thắt bàng quang nhiều hơn, dẫn đến tình trạng tiểu gấp, tiểu không tự chủ.

Ngoài ra, vào mùa đông, cơ thể ít đổ mồ hồi hơn, lượng nước trong cơ thể sẽ bài tiết qua thận nhiều hơn là qua lỗ chân lông. Thời tiết lạnh cũng dẫn đến một triệu chứng là bài niệu do lạnh. Đây là một phần của quá trình giữ ấm cơ thể khi trời lạnh. Các mạch máu nhỏ trên da, tay chân sẽ co lại và dồn lượng máu cần thiết về các cơ quan nội tạng quan trọng trong đó có thận. Khi lượng máu cung cấp đến thận nhiều hơn, việc lọc và bài tiết nước tiểu sẽ nhiều và nhanh hơn. Vì vậy, các triệu chứng của bàng quang tăng hoạt sẽ gia tăng vào mùa đông.

Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyên người bệnh nên trao đổi với bác sĩ về các triệu chứng để giúp tìm hiểu rõ hơn các nguyên nhân và có phương hướng điều trị phù hợp. Dưới đây là một số lời khuyên người bệnh có thể tham khảo để giảm bớt các triệu chứng của bàng quang tăng hoạt vào mùa đông.

Uống nước một cách hợp lý

Nước đóng một vai trò rất quan trọng đối với sức khoẻ bàng quang. Nhưng uống quá ít hoặc quá nhiều đều có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng bàng quang tăng hoạt. Nạp đủ nước sẽ giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Nhưng uống thừa nước lại làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bàng quang tăng hoạt. Vì vậy, nên uống một lượng nước phù hợp theo lời khuyên của bác sĩ.

Tránh các chất kích thích bàng quang

Đồ uống có tính axit như cafe, trà, nước ép, rượu...sẽ gây kích ứng thành bàng quang và niệu đạo, kích thích cảm giác muốn đi tiểu. Vì vậy hãy cân nhắc sử dụng các loại đồ uống này trong mùa đông để kiểm soát các triệu chứng của bàng quang tăng hoạt.

Thiết lập lịch trình đi tiểu, tập luyện cho bàng quang

Nếu không gặp vấn đề liên quan đến nhiễm trùng đường tiết niệu, người bệnh nên cố gắng trì hoãn việc đi tiểu trong khoảng vài phút và đặt mục tiêu đi tiểu 5-8 lần mỗi ngày.

Mai Mai (Theo Wellandgood)