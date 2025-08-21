Uống nước chanh có thải sỏi thận?

Nước chanh chứa nhiều axit, có thể uống hàng ngày hỗ trợ ngăn ngừa sỏi thận được không? (Vương Anh, 51 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Sỏi thận hình thành khi một số khoáng chất như canxi, oxalat, axit uric và muối trong nước tiểu kết tinh, tích tụ ở thận, tạo thành các tinh thể rắn, dần hình thành sỏi thận. Sỏi có kích thước nhỏ thường không gây triệu chứng, có thể tự đào thải ra ngoài. Nhưng khi kích thước sỏi lớn hơn, người bệnh có thể xuất hiện cơn đau hông lưng, tắc nghẽn đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng, cần điều trị bằng phẫu thuật nội soi, mổ mở hay tán sỏi để tránh biến chứng.

Mọi người có thể áp dụng một số biện pháp hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận như duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, uống đủ nước mỗi ngày, bổ sung một số loại nước khác tốt cho cơ thể như nước ép dứa, nước ép lựu đỏ, nước râu ngô (bắp) và nước chanh (giàu citrate). Nước chanh có thành phần axit citric, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành citrate. Chất này ngăn canxi kết tinh với oxalat, nhờ đó hạn chế hình thành sỏi canxi oxalat. Đây là loại phổ biến nhất, chiếm đến 80% trường hợp sỏi thận.

Nước chanh hỗ trợ ngăn ngừa sỏi canxi oxalat. Ảnh được tạo bởi AI

Uống nước chanh còn tăng lượng nước tiểu, làm loãng các chất gây sỏi và giúp chúng dễ dàng đào thải. Nước chanh làm tăng độ pH của nước tiểu, trở nên axit hơn, hạn chế hình thành sỏi canxi oxalat. Ngoài tác dụng phòng ngừa sỏi thận, đồ uống này còn cung cấp vitamin C tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, không nên lạm dụng nước chanh vì không thể hỗ trợ đào thải tất cả loại sỏi. Nếu bạn bị sỏi thận axit uric thì nước chanh không phải là lựa chọn tốt. Chúng có thể làm tăng nồng độ axit uric trong nước tiểu khiến loại sỏi này dễ kết tủa và hình thành hơn.

Bạn lưu ý nước chanh không thể thay thế nước lọc. Bạn nên uống đủ nước lọc mỗi ngày theo khuyến nghị (khoảng 2 lít nước) tùy vào hoạt động của cơ thể giúp làm loãng các khoáng chất và muối trong nước tiểu, giảm nguy cơ các khoáng chất kết tinh và hình thành sỏi. Bạn có thể uống 1-2 ly nước chanh pha loãng mỗi ngày, uống nước cốt chanh tươi không đường, không mật ong nếu có nguy cơ rối loạn chuyển hóa và tốt nhất là uống sau ăn (không uống lúc đói).

Nếu phát hiện sỏi thận, bạn cần đến bệnh viện để được bác sĩ khám, tư vấn cách hỗ trợ đào thải sỏi (nếu sỏi nhỏ) hoặc điều trị (nếu sỏi lớn). Không nên tự điều trị theo các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh nguy hại cho cơ thể.

BS.CKI Phạm Cao Tháp

Khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM