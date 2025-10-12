Uống nhiều trà sữa gây hại da thế nào

Trà sữa chứa nhiều đường, caffeine, nếu uống thường xuyên có thể khiến da xỉn màu, nổi mụn theo nhiều cơ chế trực tiếp lẫn gián tiếp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai, khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thành phần trà (đặc biệt là trà xanh hoặc hồng trà) trong trà sữa có nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp trung hòa các gốc tự do gây hại tế bào da, hỗ trợ giảm viêm, làm chậm quá trình lão hóa da, ngăn ngừa nếp nhăn và giảm tổn thương do tia cực tím (UV). Tuy nhiên, hàm lượng trà trong các ly trà sữa thường rất thấp, khó phát huy tác dụng. Trong nhiều công thức, trà được thay thế bằng hương liệu hoặc chiết xuất tổng hợp, không còn lợi ích với da.

Thành phần chính trong một ly trà sữa thường bao gồm trà, sữa (hoặc bột kem không sữa), đường và các loại topping như trân châu, thạch... Trong đó, lượng đường và chất béo không tốt cao ảnh hưởng xấu đến làn da. Các chất bảo quản, tạo hương, tạo màu nhân tạo trong trà sữa đóng chai hoặc pha chế công nghiệp có thể làm tăng nguy cơ nổi mụn, mẩn ngứa, nhất là khi uống thường xuyên.

Da nổi mụn, tăng tiết bã nhờn

Khi uống trà sữa, lượng đường huyết tăng cao nhanh chóng, kích thích cơ thể tiết insulin, dẫn đến những thay đổi của trục nội tiết tố insulin, hormone tăng trưởng và yếu tố tăng trưởng giống insulin (IGF-1). Điều này kích thích hoạt động của tuyến bã nhờn, da tăng tiết nhiều dầu nhờn, nhất là vùng lưng, ngực, vùng chữ T, gây bít tắc lỗ chân lông, tăng nguy cơ viêm nhiễm, hình thành mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn viêm hoặc làm trầm trọng thêm các tình trạng này. Hơn nữa, IGF-1 còn thúc đẩy sự phát triển của tế bào sừng lót nang lông, từ đó gây bít tắc lỗ nang lông dẫn đến nổi mụn.

Topping trong trà sữa như trân châu, thạch, pudding... chứa phần lớn là tinh bột tinh chế, đường và chất phụ gia. Những thành phần này không cung cấp dinh dưỡng cần thiết nhưng lại làm tăng nguy cơ nổi mụn, dị ứng da.

Da chảy xệ, hình thành nếp nhăn

Đường và tinh bột trong trà sữa khi được tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành glucose. Quá trình này sản sinh nhiều gốc tự do và các sản phẩm glycation - một phản ứng giữa đường và protein trong cơ thể. Các gốc tự do sinh da trong cơ thể và các sản phẩm liên quan đến chuyển hóa đường khiến da mất độ đàn hồi, dễ chảy xệ, nhanh lão hóa và hình thành nếp nhăn sớm.

Hạn chế uống trà sữa thường xuyên vì gây hại da. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Da nhạy cảm, thô ráp

Lượng đường dư thừa nạp vào cơ thể qua trà sữa còn thúc đẩy viêm mạn tính trong cơ thể - một trong những yếu tố khiến da trở nên nhạy cảm, dễ nổi mẩn, đỏ rát, đặc biệt ở người có bệnh da liễu nền như viêm da cơ địa, trứng cá đỏ, vảy nến... Hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng cũng làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, ảnh hưởng tới khả năng hấp thu vitamin, khoáng chất cần thiết cho da.

Một ly trà sữa trung bình khoảng 250-500 kcal, chưa kể topping. Nếu uống 3-4 ly mỗi tuần mà không điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động, người dùng dễ bị tăng cân, tích mỡ nội tạng. Những yếu tố này đều biểu hiện qua làn da như mụn trứng cá, lông mặt nhiều, sạm da...

Một trong những tác dụng phụ thường gặp khác của trà sữa là làm gián đoạn giấc ngủ do chứa caffeine. Ngủ không đủ giấc làm tăng nồng độ cortisol, kích hoạt tình trạng viêm, phá vỡ các protein giúp da mịn màng và rạng rỡ, da lão hóa nhanh hơn, tăng nguy cơ mắc một số bệnh về da.

Theo bác sĩ Mai, để có làn da khỏe đẹp, mọi người nên kiểm soát chặt chẽ khẩu phần và tần suất uống trà sữa. Hạn chế uống thường xuyên, ưu tiên loại giảm đường xuống mức 30% hoặc không đường, hạn chế topping, ưu tiên loại có trà thật, ít kem béo. Bổ sung đủ rau xanh, trái cây tươi, nước lọc để cân bằng lượng đường và chất chống oxy hóa tự nhiên cho da. Ngủ đủ giấc, luyện tập thể thao và chăm sóc da đúng cách cũng góp phần bảo vệ da.

Trịnh Mai