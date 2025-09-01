Uống 3-4 lon nước ngọt mỗi ngày có hại thận không?

Tôi thường uống 3-4 lon nước ngọt có ga mỗi ngày, nhất là mùa hè nắng nóng và tối làm việc khuya. Thói quen này có hại thận không? (Trần Quân, 37 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Thận đóng vai trò loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng nước, điện giải, huyết áp trong cơ thể thông qua quá trình lọc máu, tái hấp thu các chất cần thiết và bài tiết nước tiểu. Suy giảm chức năng thận có thể dẫn đến tích tụ độc tố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Có nhiều nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận, trong đó nguyên nhân hàng đầu đến từ các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh tim.

Để giữ thận khỏe mạnh, bạn cần uống đủ nước mỗi ngày, dùng đồ uống lành mạnh để hỗ trợ chức năng lọc và thải độc của thận, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Nếu cơ thể thiếu nước, nước tiểu trở nên cô đặc, các chất thải khó đào thải sẽ tăng gánh nặng, tổn thương cho thận.

Uống 3-4 lon nước ngọt mỗi ngày có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Nhiều người uống các loại nước ngọt có ga, trà sữa... thay thế nước lọc mỗi ngày. Tuy nhiên, các loại nước này chứa hàm lượng đường cao, có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Với người trưởng thành không mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa đường hay thừa cân, béo phì, lượng đường đơn tối đa nạp chiếm khoảng 10% trong tổng năng lượng của một ngày. Với người đái tháo đường, thừa cân, béo phì, lượng đường đơn chỉ nạp vào không quá 5% tổng năng lượng một ngày. Uống một lon nước ngọt (khoảng 300 ml) mỗi ngày đã đủ nhu cầu lượng đường đơn tiêu thụ trong ngày.

Uống nhiều nước ngọt khoảng 3-4 lon mỗi ngày như bạn, liên tục trong thời gian dài có thể gây nhiều bệnh lý như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Hàm lượng đường cao trong nước ngọt làm tăng đường huyết, có thể phá hủy các mạch máu nhỏ trong thận, tăng gánh nặng cho thận, gây tổn thương và suy giảm chức năng thận theo thời gian. Đường (đặc biệt là fructose) có thể làm tăng lượng canxi và oxalat trong nước tiểu, tạo điều kiện hình thành sỏi thận.

Chất ngọt làm tăng nguy cơ kháng insulin và dẫn đến bệnh đái tháo đường - yếu tố nguy cơ chính của bệnh thận mạn tính. Nước ngọt còn chứa chất tạo ngọt nhân tạo và phụ gia khác có thể làm tổn thương thận khi sử dụng quá mức hoặc trong thời gian dài.

Uống nhiều nước ngọt có ga mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Bạn cần hạn chế tối đa việc uống nước ngọt, tránh uống vào ban đêm, không nên uống nước ngọt thay thế nước lọc. Cần uống đủ hai lít nước mỗi ngày hoặc uống nhiều nếu hoạt động thể chất hoặc lao động ngoài trời để cung cấp đủ nước cho cơ thể và giúp thận đào thải chất độc. Bạn có thể bổ sung bằng nước chanh, nước ép trái cây (ít đường), kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, ngủ đủ giấc, tập thể dục để bảo vệ thận.

BS.CKII Hồ Tấn Thông

Chuyên khoa Nội thận - Lọc máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM