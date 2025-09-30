Ung thư dương vật ở tuổi đôi mươi

TP HCMTiến, 21 tuổi, nổi các nốt sùi ở vùng kín, bác sĩ chẩn đoán ung thư dương vật và điều trị theo phác đồ phẫu thuật, laser kết hợp thuốc miễn dịch.

"Đây là trường hợp trẻ nhất mắc bệnh lý này chúng tôi tiếp nhận điều trị", bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho hay trong Hội nghị khoa học thường niên của hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh năm 2025 hôm 27-28/9.

Ung thư dương vật ít gặp ở nam giới trẻ. Báo cáo y khoa thế giới năm 2022 ghi nhận tuổi trung bình mắc bệnh này là khoảng 59, thấp nhất là 34. Một báo cáo khác vào năm 2023 ghi nhận tuổi thấp nhất mắc bệnh lý này là 26. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh là 0,67/100.000 dân, rất thấp so với các loại ung thư khác, tuổi thường gặp là 50 đến 70.

Với Tiến, ban đầu các nốt sùi nổi lên ở bề mặt vùng kín, không đau, thoa thuốc viêm bao quy đầu không bớt nên đến bệnh viện khám. Sinh thiết sang thương phát hiện ung thư biểu mô vảy tại chỗ (còn gọi là hồng sản Queyrat), tức ung thư dương vật giai đoạn sớm.

Bệnh nhân trẻ tuổi nên bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị để bảo tồn cơ quan sinh dục, gồm phẫu thuật cắt bao quy đầu, cắt trọn các nốt tổn thương, dùng laser đốt những nốt sùi còn lại sâu xuống bề mặt da khoảng 2-3 mm để phòng tái phát.

Sau hai tuần điều trị, khi vết thương lành, Tiến bôi thuốc miễn dịch tại chỗ 3 lần mỗi tuần kéo dài trong 12 tuần. Tiến tái khám sau 6 tháng, vết thương lành hoàn toàn, chưa ghi nhận tái phát hay di căn. Các chức năng sinh lý hoàn toàn bình thường, song Tiến cần tái khám mỗi 6 tháng.

Bác sĩ khuyến cáo Tiến tiêm đầy đủ 3 mũi vaccine phòng ngừa 9 chủng virus u nhú ở người (HPV), giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ tiến triển nặng khi phát bệnh.

Bác sĩ Thiện (giữa) cùng êkíp phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Hoài Thương

Ung thư dương vật có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó hai nguyên nhân chính là viêm hẹp bao quy đầu và nhiễm HPV. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể di căn sang các cơ quan khác như bàng quang, hậu môn, thậm chí khớp, tăng tỷ lệ tử vong.

Theo bác sĩ Thiện, bệnh có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, nhưng khó phát hiện sớm do tâm lý bệnh nhân chủ quan và ngại thăm khám vùng nhạy cảm. Bác sĩ khuyên nam giới nên khám sức khỏe định kỳ, bao gồm cơ quan sinh dục. Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì vận động và ăn uống khoa học, kiểm soát căng thẳng, tránh tiếp xúc hóa chất độc hại. Khi vùng kín có các biểu hiện bất thường, người bệnh nên đến bệnh viện khám để được chẩn đoán chính xác và điều trị sớm, tăng cơ hội bảo tồn cơ quan sinh dục, tránh phải hóa trị.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi