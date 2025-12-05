U vùng kín tiến triển ung thư

TP HCMÔng Quang, 50 tuổi, có khối u ở vùng kín tăng nhanh kích thước trong 3 tháng, kết quả xét nghiệm mẫu mô xác định ung thư dương vật.

Ban đầu khối u của ông Quang chỉ nhỏ như hạt gạo, sau đó to lên bằng đầu ngón tay út, có thể sờ thấy và quan sát bằng mắt thường. Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u có kích thước 3x3 cm, ở vị trí rãnh quy đầu bên phải. Kết quả chụp cộng hưởng từ MRI ghi nhận tổn thương dạng sùi ở dưới lớp da và mô liên kết dưới da của vùng thân dương vật. Bác sĩ lấy mẫu mô xét nghiệm cho kết quả ung thư.

May mắn bệnh của ông Quang ở giai đoạn sớm, chưa di căn đến các hạch bạch huyết lân cận. Bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u, bảo tồn hình dáng của dương vật trong 90 phút. Ông Quang tái khám sau một tháng, kết quả ghi nhận hồi phục tốt.

Bác sĩ Thiện (giữa) cùng êkíp phẫu thuật cắt ung thư dương vật cho người bệnh. Ảnh: Hoài Thương

Tỷ lệ ung thư dương vật ở Việt Nam là 0,67/100.000 dân, thường gặp khi 50-70 tuổi, xếp thứ 17 trong các loại ung thư phổ biến ở nam giới. Nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định rõ, các yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh như hẹp bao quy đầu, nhiễm virus HPV hoặc HIV. Các yếu tố khác như vệ sinh kém, hút thuốc lá cũng tăng nguy cơ mắc loại ung thư này.

Tại khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, các bác sĩ đã phẫu thuật điều trị thành công cho nhiều nam giới mắc ung thư dương vật, trong đó trường hợp trẻ tuổi nhất là 21 tuổi.

Theo bác sĩ Thiện, triệu chứng bệnh này dễ nhầm lẫn với tình trạng nhiễm trùng hoặc phản ứng dị ứng. Một số nam giới ngại khám vùng kín hoặc chủ quan dẫn đến bệnh phát hiện ở giai đoạn trễ khó điều trị. Lúc này, người bệnh có thể phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ dương vật, phẫu thuật loại bỏ các hạch bạch huyết. Tùy tình trạng có thể cần phối hợp xạ trị hoặc hóa trị để triệt căn tế bào ung thư. Bệnh còn có thể di căn sang các cơ quan khác như bàng quang, hậu môn, các khớp... dẫn đến khó điều trị và tăng tỷ lệ tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới khi nhận thấy dấu hiệu bất thường ở dương vật cần đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời. Chủ động khám sức khỏe định kỳ, bao gồm thăm khám hệ thống cơ quan sinh dục. Quan hệ tình dục an toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm HPV và HIV. Vệ sinh vùng kín sạch sẽ và tránh hút thuốc lá giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi