U ung thư nằm lọt thỏm giữa thận

TP HCMChị Mai, 39 tuổi, có khối u nhỏ 25 mm nằm lọt thỏm ở giữa thận phải, bác sĩ dùng robot phẫu thuật thành công không phải cắt thận.

Khối u được phát hiện 4 năm trước kích thước 17 mm, chị Mai tái khám theo dõi định kỳ mỗi 6 tháng. Tuần trước, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám sức khỏe tổng quát ghi nhận kích thước u tăng lên 25 mm, ảnh chụp CT có hiện tượng bắt thuốc cản quang. Bác sĩ nghi ngờ đây là u ác tính RCC (ung thư biểu mô tế bào thận) - loại ung thư phổ biến nhất ở thận.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cùng êkíp thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt u thận với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi, điều trị triệt căn ung thư cho người bệnh.

PGS Chuyên (trái) điều khiển robot Da Vinci Xi cắt khối u nằm ở giữa thận phải cho chị Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt, thông thường u thận nằm ở cực trên hoặc cực dưới thận với kích thước nhỏ (dưới 4 cm) sẽ thuận lợi cắt u, giữ lại thận. Tuy nhiên, khối u của chị Mai lại nằm ở giữa thận, sát rốn thận (các mạch máu lớn của thận) nên cần tránh làm tổn thương hệ thống đài - bể thận, tránh biến chứng chảy máu trong quá trình mổ hoặc nguy cơ rò rỉ nước tiểu sau mổ. Khối u cũng nằm quá sâu có thể cắt không hết, nguy cơ tái phát cao.

Với phẫu thuật nội soi dùng robot Da Vinci Xi, camera phóng đại giúp các bác sĩ quan sát được ở những vùng mổ rất sâu, hẹp, góc khuất ở bên trong rốn thận. Êkíp tiếp cận từ cực dưới thận phải, bộc lộ tĩnh mạch, động mạch, ngược lên tìm khối u nằm sâu giữa thận, điều khiển robot cắt trọn khối u an toàn, không gây chảy máu, không làm tổn thương hệ thống đài - bể thận và bảo tồn được thận cho người bệnh. Kết quả giải phẫu u cho kết quả ung thư như chẩn đoán ban đầu.

3 ngày sau mổ, chị Mai hồi phục, ăn uống bình thường. Khối u được loại bỏ nên không còn ung thư, người bệnh không phải điều trị thêm, tái khám định kỳ 3 tháng trong năm đầu tiên để theo dõi biến chứng, tránh tái phát.

Robot Da Vinci Xi giúp bác sĩ tiếp cận vùng mổ rất sâu, hẹp, góc khuất bên trong rốn thận. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư thận RCC ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, chỉ phát hiện được khối u qua các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh CT hoặc MRI. Một số người xuất hiện triệu chứng đau hông lưng, tiểu máu, sốt, mệt mỏi kéo dài, sụt cân rõ rệt. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác gây ung thư thận RCC, nhưng có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, béo phì, huyết áp cao, tiếp xúc với các hóa chất gây ung thư, có tiền sử gia đình mắc ung thư thận...

Bác sĩ Đạt cho hay ung thư thận phát hiện càng sớm, khả năng điều trị khỏi hoàn toàn càng cao, tỷ lệ sống sau 5 năm đến 95%. Do đó, mọi người nên khám sức khỏe định kỳ 6-12 tháng một lần để kịp thời phát hiện, điều trị bệnh sớm. Ở giai đoạn đầu, phẫu thuật cắt u, bảo tồn thận hoặc cắt toàn bộ thận tùy tình trạng của người bệnh là phương pháp điều trị hiệu quả nhất so với xạ trị hoặc hóa trị, nhất là với người dưới 40 tuổi.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi