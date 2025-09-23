U ung thư chìm trong rốn thận

TP HCMÔng Long, 51 tuổi, có khối u ung thư nằm chìm trong rốn thận, được bác sĩ dùng robot bóc tách mà không phải cắt thận.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u thận của ông Long kích thước 12 mm, chìm trong rốn thận trái - nơi các động mạch, tĩnh mạch ra và vào nuôi thận, tập trung các cấu trúc quan trọng như bể thận, niệu quản. Vị trí này không thể sinh thiết thận vì nguy cơ chảy máu rất cao. Bác sĩ chỉ định chụp CT, MRI để xác định bản chất khối u, kết quả nghi ngờ ung thư tế bào thận.

Khối u thận ung thư chìm trong rốn thận - nơi các mạch máu lớn đi qua. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khối u có nguy cơ lan đến các hạch bạch huyết vùng rốn thận hoặc hệ thống bạch huyết lân cận, thậm chí có thể di căn sớm qua đường máu. Nếu áp dụng phương pháp mổ thông thường, nguy cơ phải chuyển sang cắt toàn bộ thận là khá cao do khó kiểm soát chảy máu trong quá trình phẫu thuật.

Bác sĩ chỉ định mổ lấy u cho anh Long với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi nhằm tăng độ chính xác và kiểm soát các mạch máu tốt hơn. Bác sĩ điều khiển 4 cánh tay robot bóc tách vùng rốn thận, bộc lộ rõ động mạch, tĩnh mạch thận, bể thận, niệu quản. Qua hình ảnh 3D phóng đại, cánh tay robot xoay 540 độ giúp bác sĩ tiếp cận sâu vào vùng rốn thận chật hẹp, lách qua các mạch máu để tiếp cận và cắt bỏ khối u chính xác, ít chảy máu, bảo tồn mô thận lành cho người bệnh. Xét nghiệm mô học sau phẫu thuật cho kết quả ung thư như chẩn đoán ban đầu.

Sau mổ, ông Long hồi phục nhanh, sức khỏe ổn định, xuất viện sớm. Người bệnh tái khám định kỳ mỗi 3-6 tháng bằng hình ảnh (CT, siêu âm), xét nghiệm chức năng thận, tránh nguy cơ tái phát ung thư. Bác sĩ khuyên ông thực hiện lối sống lành mạnh, giảm ăn mặn, hạn chế protein động vật, không hút thuốc lá, kiểm soát huyết áp, hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Bác sĩ Đức (phía trước) kết nối các cánh tay robot với trocar - ống dẫn dụng cụ vào vị trí cần mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư tế bào thận là loại ung thư thường gặp nhất ở người lớn, chiếm 85% ca ung thư thận. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không xuất hiện triệu chứng rõ ràng, chỉ được chẩn đoán xác định bằng CT hoặc MRI, đôi khi bằng sinh thiết thận. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng xuất hiện gồm tiểu máu, đau hông lưng, sốt không rõ nguyên nhân, sờ thấy khối u...

Theo bác sĩ Đức, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính với hầu hết trường hợp ung thư thận gồm mổ mở, mổ nội soi truyền thống hoặc mổ nội soi có hỗ trợ robot. Tùy kích thước và vị trí khối u, bác sĩ chỉ định cắt toàn bộ thận hoặc cắt thận bán phần nhằm bảo tồn chức năng thận tối đa. Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của người bệnh có thể đạt khoảng 90%.

Hà Thanh