U tuyến thượng thận tái phát gây tăng huyết áp

TP HCMChị Hân, 35 tuổi, huyết áp tăng cao do u tuyến thượng thận tái phát, được bác sĩ phẫu thuật bằng robot.

Chị Hân phẫu thuật u tuyến thượng thận 15 năm trước, nay u tái phát. TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết u kích thước khoảng 4 cm ở vị trí nguy hiểm phía sau tĩnh mạch chủ, sát động mạch và tĩnh mạch thận.

U tuyến thượng thận có thể làm tăng tiết các hormone như aldosterone, cortisol hoặc catecholamine, khiến cơ thể giữ muối nước, co mạch và tăng nhịp tim, từ đó gây tăng huyết áp đột ngột. Theo bác sĩ Đức, đây là nguyên nhân chị Hân thường xuyên nhức đầu, tim đập nhanh, hồi hộp, huyết áp luôn từ 140/90 mmHg trở lên, có lúc đến 200/110 mmHg. Nếu không điều trị kịp thời, khối u có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim, đột quỵ, tổn thương thận khó phục hồi...

Các bác sĩ phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận cho chị Hân với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Do khối u nằm sâu, êkíp phẫu thuật sử dụng robot Da Vinci Xi nhằm thao tác chính xác, bóc tách trọn u, bảo tồn các mạch máu quan trọng và giảm nguy cơ biến chứng. Trong quá trình mổ, có thời điểm khi vừa chạm vào khối u, huyết áp người bệnh tăng vọt lên 220/120 mmHg, bác sĩ phẫu thuật phối hợp với bác sĩ gây mê hồi sức kịp thời kiểm soát, giúp ca mổ diễn ra an toàn.

Hậu phẫu, chị Hân hồi phục nhanh, ít đau, sinh hoạt sớm trở lại, xuất viện sau 4 ngày, tái khám định kỳ để theo dõi.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức hỏi thăm sức khỏe chị Hân sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U tuyến thượng thận là một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát, có thể biểu hiện bằng các cơn tăng huyết áp kịch phát dữ dội kèm nhịp tim nhanh, vã mồ hôi, đau đầu hoặc gây tăng huyết áp kéo dài, khó kiểm soát. Do liên quan rối loạn nội tiết và yếu tố di truyền, bệnh khó phòng ngừa nhưng có thể hạn chế biến chứng nhờ tầm soát và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ Đức khuyến cáo người tăng huyết áp khởi phát sớm, khó kiểm soát, dao động thất thường hoặc có tiền sử gia đình, có bệnh nội tiết cần khám chuyên khoa, xét nghiệm hormone để phát hiện bệnh sớm. Duy trì lối sống lành mạnh giúp ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch.

Hà Thanh - Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi