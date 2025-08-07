TP HCMBà Vinh, 67 tuổi, đau bụng và lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu máu, bác sĩ nghi khối u thận vỡ gây xuất huyết.

Kết quả chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận thận của bà Vinh có khối u khoảng 4 cm, máu tụ quanh thận, khối u có thể đã vỡ, đang xuất huyết. "Đây là tình huống cấp cứu rất nặng, ít gặp, nếu không xử lý kịp thời người bệnh có nguy cơ tử vong do xuất huyết mất nhiều máu", PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, nói, chỉ định mổ cấp cứu với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi.

Theo PGS Chuyên, ca mổ khó khăn do người bệnh có nguy cơ mất máu nhiều, phải cắt bỏ thận trái. Bác sĩ điều khiển các cánh tay robot bóc tách các mô liên kết quanh thận, kẹp các động mạch, tĩnh mạch, tìm khối u đang xuất huyết để cắt và cầm máu nhanh.

Sau 45 phút, ca mổ thành công. Hậu phẫu, bà Vinh tập đi lại, vận động nhẹ, tái khám định kỳ.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bà Vinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, u thận vỡ là tình trạng nguy hiểm gây xuất huyết, đau bụng dữ dội và giảm huyết áp (hội chứng Wunderlich). Đa số trường hợp xuất huyết quanh thận tự phát là do u thận vỡ gây chảy máu. Một số có thể xảy ra sau chấn thương kín do tai nạn, mắc bệnh lý như thận ứ nước, nang thận lớn, dị dạng mạch máu thận... Nguyên nhân phổ biến là do khối u lành tính như u cơ mỡ mạch máu, ít gặp hơn là ung thư thận như bà Vinh.

Cơ chế u vỡ chưa rõ, có thể do khối u xâm lấn trực tiếp vào các cấu trúc mạch máu hoặc bị thuyên tắc làm tăng áp lực tĩnh mạch thận. Tình trạng hoại tử lan rộng và phát triển nhanh quá mức của khối u cũng được cho là nguyên nhân gây vỡ.

Các triệu chứng gồm đau hông lưng dữ dội, tiểu máu, sốt, buồn nôn và nôn ói, choáng váng, sốc, ngất xỉu nếu bị mất máu nghiêm trọng. Người bệnh cần sớm được cấp cứu ngoại khoa, hồi sức ổn định huyết áp và cầm máu. Các phương pháp điều trị bao gồm nút mạch để làm tắc mạch máu nuôi khối u, giúp cầm máu và bảo tồn thận. Phẫu thuật cắt u thận hoặc cắt toàn bộ thận khi tình trạng người bệnh ổn định.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi