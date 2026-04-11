U thận đột ngột vỡ gây xuất huyết

TP HCMBà Hoa, 72 tuổi, có khối u lành tính ở thận, nay bất ngờ đau bụng dữ dội, bác sĩ chẩn đoán u vỡ gây xuất huyết.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, người bệnh sốc mất máu, huyết áp giảm, da và niêm mạc nhợt nhạt. Kết quả chụp CT bụng cho thấy một khối u mạch cơ mỡ ở thận phải vỡ, kích thước 40x90 mm, tạo thành khối máu tụ trong khoang sau phúc mạc, chèn ép niệu quản và tĩnh mạch chủ dưới.

Một nhánh động mạch nuôi khối u ở thận phải bệnh nhân có túi giả phình (tình trạng rò rỉ máu ra ngoài thành động mạch và tạo khối máu tụ) được bao bọc bởi các mô xung quanh. BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, Trung tâm Tim mạch, cho biết đây là nguyên nhân chính gây mất máu, tiềm ẩn nguy cơ vỡ mạch cao, cần điều trị ngay.

Bà Hoa mắc nhiều bệnh nền như tim thiếu máu cục bộ mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và loét dạ dày, hiện sốc mất máu, không thể phẫu thuật ngay. Bác sĩ can thiệp nút động mạch chọn lọc để cầm máu nhanh. Sau 2 tiếng can thiệp (gấp rưỡi thời gian thông thường vì tổn thương phức tạp, người bệnh lớn tuổi), tình trạng chảy máu được kiểm soát, không cần cắt bỏ thận.

Bác sĩ Tuấn siêu âm tim cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Do mất lượng máu lớn (chỉ số Hb tụt từ 11.9 xuống còn 8.3 g/dL), sau can thiệp, bà Hoa phải truyền máu bổ sung. Bà còn gặp biến chứng viêm phổi, thở khò khè, ho đờm xanh, nhiễm trùng đường tiết niệu, phải sử dụng kháng sinh phổ rộng liều cao, hỗ trợ tim mạch, ổn định đường huyết.

Sau hai tuần điều trị tích cực, sức khỏe bà Hoa hồi phục, viêm phổi được kiểm soát. Khối máu tụ đã ổn định, không tăng kích thước, dự kiến tan hết sau 3 tháng.

Sau một tháng, bà Hoa tái khám, bác sĩ chỉ định phẫu thuật u thận bằng robot Da Vinci Xi. Bác sĩ điều khiển các cánh tay robot linh hoạt, dưới sự dẫn đường của hệ thống camera 3D tiếp cận tổn thương trong khoang bụng, bóc tách khối u khỏi thận và lấy sạch mô hoại tử.

Theo bác sĩ Tuấn, u mạch cơ mỡ thận thường là u lành tính, nhưng nếu kích thước u lớn (hơn 4 cm), có giả phình mạch máu bên trong rất dễ vỡ gây xuất huyết nội, người bệnh tử vong nhanh vì mất máu.

Bác sĩ khuyến cáo những người có khối u thận nên khám định kỳ mỗi 6-12 tháng. Nếu có triệu chứng đau hông lưng đột ngột, tiểu ra máu hoặc chóng mặt, cần đến bệnh viện tầm soát và điều trị.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi