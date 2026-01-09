U hốc mắt chèn ép thần kinh gây mất thị lực

Hà NộiMắt phải của chị Làm lồi, đỏ, căng tức, nhìn mờ, mất thị lực thoáng qua, bác sĩ chẩn đoán u hốc mắt 3 cm chèn ép dây thần kinh thị giác.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhãn áp của chị Làm (42 tuổi) tăng cao bất thường, lên tới 30 mmHg, độ lồi nhãn cầu mắt phải 20 mm, chênh lệch 5 mm so với bên trái. Ở người trưởng thành, độ lồi nhãn cầu bình thường khoảng 12-18 mm và mức chênh lệch hai mắt không quá 2 mm. Dấu hiệu này thường gặp khi xuất hiện tổn thương phía sau nhãn cầu.

Theo PGS Hiệp, mắt của người bệnh bị lồi thẳng trục, vận nhãn các hướng đều bình thường, không bị nhìn đôi, thị lực không bị giảm nhiều nên nếu khám không kỹ sẽ dễ bị bỏ qua. Để đánh giá chuyên sâu, bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính hốc mắt trên hệ thống CT có bơm thuốc cản quang. Kết quả cho thấy khối u gần 3 cm lớn hơn kích thước nhãn cầu và đẩy nhãn cầu phải ra trước. U nằm sâu trong hốc mắt, bao quanh thần kinh thị giác, các dây thần kinh vận nhãn và mạch máu quan trọng.

Sau hội chẩn nhiều chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật vi phẫu nền sọ qua đường cung mày phải, kết hợp hệ thống định vị. Êkíp sử dụng kỹ thuật vi phẫu để bóc tách khối u, kiểm soát chảy máu, đồng thời bảo tồn chức năng vận nhãn, thị lực và yếu tố thẩm mỹ cho người bệnh.

Hậu phẫu, các triệu chứng của chị Làm giảm rõ rệt, nhãn cầu trở lại gần vị trí bình thường, thị lực ổn định dần. Người bệnh nằm viện một tuần để theo dõi phù nề, kiểm tra thị lực và đảm bảo không có biến chứng.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho chị Làm sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TS.BS Nguyễn Đức Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho hay u hốc mắt có thể do bất thường bẩm sinh, bệnh lý mạch máu hoặc u lành tính... Triệu chứng điển hình gồm sụp mí, lồi mắt, lác mắt, nhìn mờ, nhìn đôi và đau nhức kéo dài. Nhiều trường hợp dễ bị nhầm với bệnh lý mắt thông thường, dẫn đến đi khám muộn, khi khối u đã chèn ép dây thần kinh thị thì nguy cơ mù cao. Khi mắt lồi, nhìn đôi hoặc xuất hiện cơn mất thị lực thoáng qua, người bệnh nên đi khám sớm.

Thu Giang