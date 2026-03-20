Tuyển Iran tẩy chay Mỹ nhưng vẫn dự World Cup

Chủ tịch LĐBĐ Iran (FFIRI) Mehdi Taj khẳng định đội tuyển sẽ không thi đấu tại Mỹ, nhưng vẫn tham dự World Cup 2026, trong bối cảnh leo thang khiến lịch thi đấu đứng trước nguy cơ xáo trộn.

"Chúng tôi vẫn chuẩn bị cho World Cup. Iran sẽ tẩy chay Mỹ nhưng không tẩy chay World Cup", ông Mehdi Taj nói trong video do hãng thông tấn Fars News Agency công bố ngày 19/3.

Cầu thủ Iran chụp ảnh trước trận gặp Triều Tiên tại vòng loại World Cup 2026 trên sân Azadi, thành phố Tehran, Iran, tối 10/6/2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu này trái ngược với tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali, khi ông nhấn mạnh nước này không thể tham dự World Cup 2026 sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Iran sẽ đá hai lượt đầu gặp New Zealand ngày 15/6, Bỉ ngày 21/6 tại thành phố Los Angeles, rồi đấu Ai Cập ngày 26/6 tại Seattle.

Tuy nhiên, khả năng Iran tham dự giải đấu bị đặt dấu hỏi từ khi Mỹ và Israel không kích nước này từ hôm 28/2. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của các cuộc không kích.

Tổng thống Donald Trump cho biết tuyển Iran vẫn được chào đón tại World Cup 2026, nhưng khuyến nghị họ không nên tham dự vì lo ngại an ninh trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Hồi đầu tuần, FFIRI cho biết đã làm việc với FIFA về khả năng chuyển các trận đấu của đội khỏi lãnh thổ Mỹ sang Mexico. Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, ngày 18/3 cho biết nước này sẵn sàng đăng cai các trận vòng bảng của Iran nếu cần thiết, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gia tăng. Bà Sheinbaum cũng nhấn mạnh Mexico duy trì quan hệ ngoại giao với mọi quốc gia và sẽ chờ quyết định từ FIFA.

Theo báo Anh The Guardian, FIFA được cho là không đồng ý đề xuất chuyển các trận đấu của Iran sang Mexico. Cơ quan này nhận định việc thay đổi địa điểm thi đấu của Iran có thể gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến các đội cùng bảng như Bỉ, Ai Cập và New Zealand, cũng như các vấn đề thương mại do vé đã bán, lịch phát sóng và hợp đồng tài trợ đã được chốt.

Một yếu tố phức tạp khác là khả năng Iran gặp Mỹ ở vòng 1/16 nếu cả hai đội cùng đứng nhì bảng, khiến tình hình càng nhạy cảm.

Theo một nguồn tin, Mỹ và Iran dường như đang "đấu trí", mỗi bên tìm cách đẩy đối phương vào thế phải rút lui, trong khi FIFA rơi vào thế khó.

FIFA dự kiến chưa đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của Iran cho đến kỳ đại hội tổ chức tại Vancouver ngày 30/4, nhưng vẫn giữ quan điểm mong muốn đội tuyển này góp mặt tại giải.

Trong trường hợp Iran rút lui, FIFA có toàn quyền chọn đội thay thế. Đây sẽ là lần đầu tiên một đội bỏ World Cup sau khi đã bốc thăm kể từ năm 1950.

Hiện Iraq là đội châu Á có thứ hạng cao tiếp theo chưa giành vé, có thể được cân nhắc thay thế nếu không vượt qua vòng play-off liên lục địa gặp Bolivia hoặc Suriname. Nếu Iraq giành quyền dự giải, UAE nhiều khả năng sẽ là đội hưởng lợi tiếp theo.

Hồng Duy (theo Guardian)