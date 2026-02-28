Cuộc không kích của Mỹ - Israel khiến Tehran rung chuyển

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như nhà riêng của hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.
Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran hôm 28/2. Video: Reuters
Theo hãng thông tấn Fars của Iran, tiếng nổ đã vang lên ở phía bắc và phía đông thủ đô Tehran, cũng như ở các thành phố Isfahan, Karaj và Kermanshah.
Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo tên của chiến dịch tập kích Iran là "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.
Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran trong đòn không kích sáng 28/2.
Nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công đã được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng". Israel được cho là đang "dốc toàn lực" vào chiến dịch và Mỹ "cũng có chung quan điểm".
Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả Israel, nhưng chưa rõ quy mô cũng như mức độ thiệt hại. Giới chức Iran cũng xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đều an toàn.
Times of Israel đăng lại video trên mạng xã hội, cho thấy các tên lửa bay thấp "qua Iraq để vào không phận Iran", không lâu trước khi Iraq thông báo đóng cửa không phận.
Nhiều nước trong khu vực đã đóng không phận, đồng thời khuyến cáo công dân hạn chế di chuyển, theo dõi sát tình hình.
Tại Tehran, giao thông tại một số khu vực trở nên đông đúc sau khi loạt tiếng nổ vang lên.
Trên đường phố thủ đô Iran, một số người tỏ ra sợ hãi, tìm nơi trú ẩn, nhưng nhiều người vẫn bình thản đi lại.
Theo nguồn thạo tin, giai đoạn đầu của cuộc tấn công nhằm vào Iran dự kiến kéo dài 4 ngày. Mỹ và Israel thậm chí còn sẵn sàng cho đợt xung đột "dài hơn nữa nếu cần thiết".
Ảnh: AFP, AP, Reuters