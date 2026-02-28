Cuộc không kích của Mỹ - Israel khiến Tehran rung chuyển

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, tiếng nổ đã vang lên ở phía bắc và phía đông thủ đô Tehran, cũng như ở các thành phố Isfahan, Karaj và Kermanshah.

Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo tên của chiến dịch tập kích Iran là "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.