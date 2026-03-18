Iran muốn dời các trận World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico

LĐBĐ Iran (FFIRI) đang bàn với FIFA chuyển các trận của đội tuyển nước này ở World Cup 2026 từ Mỹ sang quốc gia đồng chủ nhà Mexico, do những lo ngại về an toàn của các cầu thủ.

"Chúng tôi đang đàm phán với FIFA để các trận của Iran ở World Cup hè này được tổ chức tại Mexico", tài khoản X của Đại sứ quán Iran tại Mexico dẫn lời chủ tịch FFIRI Mehdi Taj. Ông Taj cũng nhắc lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump "từng tuyên bố không thể đảm bảo an ninh cho tuyển Iran", do đó đội tuyển này "sẽ không hành quân tới Mỹ".

Các tuyển thủ Iran mừng chiến thắng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Ảnh: AFP

Đến hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về các tuyên bố trên. Hôm 11/3, Ngày 11/3, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố nước này không thể dự World Cup 2026 sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2. "Với việc chính quyền tham nhũng này ám sát lãnh đạo của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể dự World Cup", ông Donyamali nói trên truyền hình nhà nước Iran.

Một ngày sau thông báo của Bộ trưởng Donyamali, đến lượt ông Trump khẳng định Iran có quyền tham dự World Cup 2026, nhưng lại cho rằng việc họ đến thi đấu là "không phù hợp" vì "tính mạng và sự an toàn của chính họ". Phát ngôn của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết người đứng đầu Nhà Trắng cam kết tuyển Iran sẽ được chào đón tại Mỹ.

Bấy giờ, người đứng đầu FIFA viết trên mạng xã hội Instagram: "Tôi đã gặp Tổng thống Trump để thảo luận về công tác chuẩn bị cho World Cup sắp tới. Chúng tôi cũng thảo luận về tình hình hiện tại ở Iran và việc tuyển Iran đã giành vé tham dự World Cup 2026. Tổng thống Trump tái khẳng định tuyển Iran dĩ nhiên được chào đón thi đấu tại Mỹ".

Trước đó, vào đầu tháng 3, ông Trump từng nói ông "thực sự không quan tâm" liệu Iran có dự World Cup hay không.

Theo lịch trình, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Cả ba trận vòng bảng của họ dự kiến diễn ra tại Los Angeles và Seattle của Mỹ, quốc gia đăng cai World Cup 2026 từ ngày 11/6 đến 19/7 cùng với Mexico và Canada.

Việc thay đổi địa điểm thi đấu với lý do an ninh hoặc yếu tố địa chính trị là từng có tiền lệ. Tháng 9 năm ngoái, tuyển Scotland đánh bại Belarus 2-0 trong trận vòng loại World Cup diễn ra tại Zalaegerszeg, gần biên giới Áo và Slovenia. Quyết định này được UEFA đưa ra do vai trò của Belarus trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, báo Anh Guardian dẫn nguồn tin nội bộ FIFA cho biết tổ chức này bác bỏ khả năng thay đổi lịch thi đấu, đồng thời chỉ ra rằng động thái này sẽ gây bất tiện cho các đội tuyển khác và phát sinh hàng loạt hệ lụy về mặt thương mại.

Việc dời các trận của bảng G ở World Cup 2026 sang Mexico sẽ là một thách thức hậu cần không hề nhỏ, bởi vé xem các trận của Iran tại Mỹ đã được mở bán từ lâu. Điều này cũng không giải quyết được vấn đề nếu Iran lọt vào vòng knock-out, nơi họ thậm chí có thể đối đầu với chính tuyển Mỹ. Việc đứng nhất, nhì hoặc ba trong bảng sẽ dẫn đến các nhánh đấu khác nhau ở vòng 1/16 đội, và viễn cảnh Iran khi ấy có trận đấu diễn ra trên đất Mỹ là khó tránh khỏi.

Iran là quốc gia duy nhất vắng mặt ở hội nghị chuẩn bị cho các đội tuyển tham dự World Cup 2026 diễn ra hồi đầu tháng này tại Atlanta, Mỹ.

Hà Phương tổng hợp