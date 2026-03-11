Iran thông báo tẩy chay World Cup 2026

Iran thông báo rút khỏi World Cup 2026 sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 11/3, Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali khẳng định Iran "không thể tham dự World Cup trong bất kỳ hoàn cảnh nào", sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này từ hôm 28/2.

Cầu thủ Iran chụp ảnh trước trận gặp Triều Tiên tại vòng loại World Cup 2026 trên sân Azadi, thành phố Tehran, Iran, tối 10/6/2025. Ảnh: Reuters

"Xét việc chế độ tham nhũng này đã ám sát lãnh tụ của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể tham dự World Cup", ông Donyamali nói, đề cập đến Mỹ. "Tình hình hiện nay khiến Iran không thể đảm bảo điều kiện tối thiểu để cử đội tuyển tham dự giải đấu".

Các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, kéo theo xung đột lan rộng khắp khu vực Vịnh. Tehran cáo buộc Washington và Tel Aviv gây ra hai cuộc chiến trong vòng chưa đầy một năm.

"Người dân chúng tôi không còn an toàn, và về căn bản, những điều kiện để tham dự giải đấu không còn tồn tại", ông Donyamali nói thêm. "Với những hành động tàn bạo nhằm vào Iran, họ đã đẩy chúng tôi vào hai cuộc chiến chỉ trong tám hoặc chín tháng và khiến hàng nghìn người dân của chúng tôi thiệt mạng. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn không thể hiện diện tại giải đấu".

World Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada. Ban đầu, toàn bộ ba trận vòng bảng của Iran đều được lên lịch tổ chức tại Mỹ.

Theo kết quả bốc thăm hồi tháng 12, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Hai trận của họ dự kiến diễn ra tại Los Angeles, trong khi trận còn lại tổ chức ở Seattle.

Do quan hệ giữa Tehran và Washington leo thang nghiêm trọng, việc phải thi đấu tại Mỹ được cho là rào cản lớn đối với đội tuyển Iran. Chỉ vài tiếng trước tuyên bố của ông Donyamali, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino còn nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chào đón nếu Iran dự World Cup 2026.

Trước tuyên bố của Bộ trưởng Thể thao, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Iran đã nhiều lần bày tỏ hoài nghi về khả năng tham dự giải đấu. Ngày 1/3, Chủ tịch Liên đoàn Mehdi Taj nói trên truyền hình nhà nước rằng sau cuộc tấn công nhằm vào Iran, việc kỳ vọng đội tuyển có thể hướng tới World Cup với tâm thế bình thường là điều phi thực tế.

"Nếu World Cup diễn ra trong hoàn cảnh như vậy, ai còn tỉnh táo mà gửi đội tuyển quốc gia tới nơi đó?", ông Taj nói.

Dù vậy, đây là lần đầu tiên một quan chức chính phủ Iran tuyên bố rõ ràng rằng đội tuyển sẽ không tham dự giải đấu.

Việc Iran rút khỏi giải đấu, nếu được xác nhận chính thức, có thể tạo ra khoảng trống lớn trong công tác tổ chức và bốc thăm của FIFA. Theo báo Mỹ New York Times, Iraq hoặc UAE sẽ được lựa chọn để thay Iran.

FIFA hiện chưa bình luận về tuyên bố của phía Iran.

Hoàng An (theo Reuters, Al Jazeera)