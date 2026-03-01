Ngày hỗn loạn ở Iran khi Mỹ, Israel tập kích

Giữa buổi sáng yên bình, tiếng nổ của tên lửa xé toạc bầu trời Tehran, khiến người dân hoảng loạn tìm nơi trú ẩn giữa nguy cơ xung đột lan rộng.

Doanh nhân Ali kể rằng ông đang ngồi trong văn phòng cùng nhân viên ở Tehran vào sáng sớm 28/2 thì nghe thấy hai tiếng nổ lớn, kèm tiếng động cơ tiêm kích gầm rú trên bầu trời. Các nhân viên trong công ty của Ali la hét, tháo chạy ra khỏi tòa nhà giữa cảnh hỗn loạn.

Đó là lúc quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như nhà riêng của hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Đòn tấn công mới diễn ra 8 tháng sau cuộc xung đột 12 ngày năm ngoái.

Israel được cho là đang "dốc toàn lực" vào chiến dịch và Mỹ "cũng có chung quan điểm". Giai đoạn tập kích đầu tiên dự kiến kéo dài 4 ngày, Washington và Tel Aviv thậm chí còn sẵn sàng cho đợt xung đột "dài hơn nữa nếu cần thiết".

Người dân ở thủ đô Tehran sáng 28/2. Ảnh: AFP

Từ khu Mirdamad giàu có ở Tehran, Hamidreza Zand nhìn thấy ít nhất 10 chiến đấu cơ bay phía trên bầu trời, trong khi người dân địa phương tháo chạy ra đường và một số tài xế hoảng sợ bỏ lại xe giữa những con phố tắc nghẽn. Trong tiếng còi xe cứu thương vang lên phía sau, các cư dân khác cuống cuồng đến trường đón con.

"Tôi vội vã đến trường đón con gái. Các bé gái khi đó trốn dưới gầm cầu thang và khóc. Hiệu trưởng cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Mọi người đều rất sợ hãi", Ali Zeinalipoor nhớ lại.

Từ mái căn hộ ở khu Velenjak phía bắc Tehran, Golshan Fathi nhìn thấy đợt máy bay chiến đấu thứ hai lao qua bầu trời, khi IDF tiếp tục tung ra đòn không kích.

"Mọi người đứng trên mái nhà nhìn lên trời, rồi nhìn xuống dưới. Bạn có thể nghe thấy tiếng phụ nữ la hét. Một số hàng xóm của tôi đang chạy về phía xe của họ. Cảm giác giống như trong phim", cô nói.

Thiệt hại ở Tehran sau đòn tập kích Cảnh hỗn loạn và thiệt hại ở Tehran. Video: Iranintl

Cư dân ở Pasdaran, nơi có khu phức hợp lớn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nghe thấy nhiều vụ nổ làm rung chuyển cửa sổ.

"Các con tôi khóc trong sợ hãi, chúng tôi co cụm trong phòng tắm và chẳng biết phải làm gì. Thật kinh hoàng", Esfandiar, kỹ sư sống trong khu vực, chia sẻ qua tin nhắn.

Thứ Bảy thường là ngày bắt đầu tuần làm việc ở Iran, nhưng nhiều cửa hàng đã đóng cửa và rất ít người dám đi bộ ra ngoài, theo một phóng viên của AFP có mặt tại hiện trường.

Chỉ vài phút sau cuộc tấn công, các tuyến đường tắc nghẽn, giao thông chậm lại và những hàng dài người xếp hàng bên ngoài các tiệm bánh và trạm xăng. Cảnh sát và lực lượng an ninh được triển khai với số lượng lớn.

Iran kêu gọi người dân rời Tehran Hàng dài phương tiện rời Tehran. Video: X/rolex18082

Người dân đổ tới các siêu thị để tìm mua bánh mì và nước đóng chai, nhưng nguồn cung rất hạn chế. Một số cửa hàng hết sạch bánh mì, trứng, nước đóng chai và sữa.

Khi thông tin về những vụ nổ ở các thành phố khác trên khắp Iran bắt đầu xuất hiện trên truyền thông địa phương, hệ thống viễn thông bắt đầu chập chờn. Nhiều người không thể liên lạc được với người thân để báo mình đang ở đâu.

Đến cuối ngày, cơ quan an ninh Iran khuyến cáo người dân cân nhắc rời khỏi thủ đô Tehran để đảm bảo an toàn. Hãng thông tấn nhà nước IRNA sau đó cho biết giới chức đã chuyển một tuyến cao tốc quan trọng nối thủ đô với miền bắc thành đường một chiều, nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện rời khỏi thành phố đang tăng mạnh.

Khi Israel phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Iran tháng 6/2025, họ chủ yếu nhắm vào cơ sở quân sự và hạt nhân, cũng như tiến hành các cuộc không kích ở Tehran và hạ các chỉ huy quân sự cấp cao nhất. Nhưng các cuộc tấn công hôm nay dường như mở rộng hơn nhiều, gồm cơ quan tình báo, tư pháp, khu phức hợp Pasteur vốn là nơi ở của Tổng thống và Lãnh tụ Tối cao.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết hơn 20 trong tổng số 31 tỉnh đã chịu ảnh hưởng bởi các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Iran cáo buộc Israel đánh trúng một trường tiểu học ở huyện Minab, miền nam nước này, khiến ít nhất 51 học sinh thiệt mạng.

Giao thông tại một số khu vực ở Tehran trở nên tắc nghẽn sau khi loạt tiếng nổ vang lên sáng 28/2. Ảnh: AFP

Khi các máy bay chiến đấu ném bom, phóng tên lửa trên khắp Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng video gửi thông điệp đến lực lượng an ninh Iran, kêu gọi họ hạ vũ khí, cảnh báo họ sẽ đối mặt cái chết nếu không làm vậy. Ông đề nghị người dân Iran vào nơi trú ẩn trong thời gian bị tập kích và nói rằng "giờ phút tự do của các bạn đang đến".

Nhưng giữa tình thế hỗn loạn sau hàng loạt vụ nổ, lời kêu gọi đó không nhận được nhiều hưởng ứng. "Điều duy nhất trong tâm trí chúng tôi lúc này là tìm nơi an toàn. Không ai nghĩ đến chuyện xuống đường lúc này", Laleh, luật sư và là một người mẹ hai con, nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

