Iraq đối mặt hành trình 12 giờ để dự play-off World Cup

Tuyển Iraq có thể phải di chuyển đường bộ dài tới 12 giờ qua khu vực chịu ảnh hưởng chiến sự để sang Jordan bắt chuyến bay tới Mexico đá play-off World Cup 2026.

Theo báo Anh Sunsport, việc di chuyển bằng đường bộ được xem là phương án khẩn cấp khi không phận Iraq đang đóng cửa vì căng thẳng quân sự liên quan đến Iran và Mỹ. Điều này khiến đội tuyển gần như bị "mắc kẹt" tại thủ đô Baghdad và không thể bay ra nước ngoài.

HLV Graham Arnold (áo đen) vỗ tay trước trận Iraq gặp UAE ở vòng loại World Cup 2026 trên sân Basra, Iraq ngày 18/11/2025. Ảnh: Reuters

Cuối tuần trước, HLV Graham Arnold kêu gọi FIFA hoãn trận play-off cuối cùng của Iraq với đội thắng trong cặp đấu giữa Bolivia và Suriname, với lý do đội bóng không thể di chuyển.

Tuy nhiên, FIFA chưa xác nhận bất kỳ quyết định hoãn nào, buộc Liên đoàn Bóng đá Iraq phải tìm giải pháp thay thế.

Một phương án đang được thảo luận là triệu tập đội hình bên ngoài Iraq, sử dụng các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Dù vậy, kế hoạch này gặp khó khăn khi nhiều trụ cột và thành viên ban huấn luyện vẫn đang ở trong nước và cần tìm cách rời Iraq an toàn.

Trong bối cảnh thời gian gấp rút, phương án đi đường bộ từ Baghdad sang Jordan được xem xét. Hành trình kéo dài khoảng 12 giờ bằng xe bus sẽ cho phép đội tuyển vượt biên giới sang Jordan trước khi bắt chuyến bay quốc tế tới Mexico - nơi tổ chức trận play-off liên lục địa.

Tuy nhiên, chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh khu vực vẫn tiềm ẩn rủi ro an ninh, nên không được đánh giá là hoàn toàn an toàn.

Nguồn tin cho biết FIFA thậm chí đã gợi ý Iraq khởi hành từ Baghdad vào khoảng ngày 20/3 để kịp thời gian di chuyển và làm thủ tục bay từ Jordan sang Mexico.

Tuyển Iraq trước trận gặp UAE. Ảnh: Reuters

Tình hình càng trở nên phức tạp sau khi Bộ trưởng Thể thao Iran tuyên bố nước này sẽ không tham dự World Cup 2026 vì chiến sự. Thông tin này làm dấy lên khả năng Iraq đề nghị thay thế Iran nếu FIFA cho phép điều chỉnh danh sách đội dự giải.

Trong kịch bản được thảo luận, Iraq có thể vào thẳng giải đấu thay Iran, còn UAE, đội từng thua Iraq 2-3 ở vòng trước, sẽ được cử sang Mexico đá play-off thay thế.

Theo kế hoạch, trận bán kết play-off liên lục địa giữa Bolivia và Suriname dự kiến diễn ra ngày 26/3. Đội thắng sẽ gặp Iraq vào ngày 31/3 để tranh suất cuối cùng dự World Cup 2026.

Tuy nhiên với Iraq, thách thức lớn nhất lúc này có thể không phải là đối thủ trên sân, mà là tìm cách đến được địa điểm thi đấu.

