Đội nào sẽ thay Iran ở World Cup 2026?

Iraq, UAE hay thậm chí Italy đều có khả năng thế chỗ Iran tại vòng chung kết World Cup 2026, theo truyền thông quốc tế.

Sau khi Iran tuyên bố rút khỏi World Cup 2026, câu hỏi lớn nhất với ban tổ chức là đội tuyển nào sẽ thế chỗ tại bảng G. Ứng viên sáng giá nhất hiện nay là Iraq, bên cạnh những phương án khác như UAE hoặc thậm chí một đội ngoài châu Á.

Mehdi Taremi mừng bàn nâng tỷ số 2-0 cho Iran trong trận gặp Triều Tiên ở vòng loại châu Á của World Cup 2026 trên sân Azadi, thành phố Tehran, Iran ngày 10/6/2025. Ảnh: Reuters

Theo tạp chí Mỹ Sports Illustrated, phương án hợp lý nhất là trao suất dự World Cup cho Iraq, đội có thành tích tốt nhất trong khu vực châu Á nhưng chưa giành vé trực tiếp. Iraq đã vượt qua UAE ở vòng loại cuối cùng của châu Á, để giành quyền vào vòng play-off liên lục địa. Iraq dự kiến gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bolivia và Suriname ngày 31/3 để tranh suất dự World Cup.

FIFA cũng có thể đưa Iraq vào thẳng vòng chung kết thay vì buộc họ phải đá play-off. Theo báo Hàn Quốc Chosun, HLV đội tuyển Iraq, Graham Arnold cũng đề xuất kịch bản này. Ông cho rằng nếu Iran bỏ giải, Iraq thay thế là hợp lý, còn UAE sẽ nhận suất đá play-off liên lục địa.

Iraq mới một lần dự World Cup, năm 1986. Khi đó, đội tuyển có biệt danh "Sư tử Lưỡng Hà" thua cả ba trận vòng bảng và ghi đúng một bàn.

Một khả năng khác là trao suất dự World Cup cho UAE. Nếu Iraq giành suất World Cup thông qua play-off liên lục địa, UAE có thể được FIFA chọn để thay thế Iran. Đây cũng được xem là kịch bản khá hợp lý vì UAE tiến xa thứ hai ở vòng loại châu Á nhưng chưa giành suất trực tiếp.

UAE từng dự World Cup một lần duy nhất vào năm 1990 nhưng thua cả ba trận vòng bảng và bị loại sớm.

Tuy nhiên, quy định của FIFA không bắt buộc suất thay thế phải thuộc về cùng khu vực. Theo Athletic, điều lệ World Cup cho phép FIFA toàn quyền quyết định phương án xử lý khi một đội tuyển rút lui. Điều đó đồng nghĩa liên đoàn có thể chọn bất kỳ đội nào phù hợp. Một kịch bản là trao suất dự World Cup cho đội thua ở vòng play-off liên lục địa, chẳng hạn Bolivia hoặc Suriname.

Một số ý kiến thậm chí đề xuất lựa chọn đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất trong số những đội không giành quyền dự giải. Theo báo Anh talkSPORT, trong trường hợp này cái tên được nhắc tới nhiều là Italy - nhà vô địch World Cup bốn lần nhưng đã vắng mặt ở hai kỳ gần nhất. Italy cũng chưa giành suất dự World Cup 2026, mà đang chờ đá vòng play-off châu Âu.

Manor Solomon (phải) tranh bóng với Riccardo Orsolini trong trận Israel gặp Italy ở vòng loại châu Âu của World Cup 2026 trên sân Nagyerdei, thành phố Debrecen, Hungary ngày 8/9/2025. Ảnh: Reuters

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng này không cao vì việc trao suất cho một đội châu Âu có thể gây tranh cãi, đặc biệt là khi Iran giành vé thông qua vòng loại châu Á.

Ngoài việc chọn đội thay thế, FIFA cũng có thể điều chỉnh cấu trúc giải đấu. Theo Sports Illustrated, một lựa chọn về lý thuyết là để bảng G của Iran chỉ còn ba đội gồm Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Điều này từng xảy ra tại World Cup 1950, khi Pháp và Ấn Độ rút lui trước khi thi đấu, mà FIFA không tìm được phương án thay thế họ.

Tuy nhiên, phương án này bị đánh giá là khó xảy ra vì World Cup 2026 có tới 48 đội và lịch thi đấu đã được thiết kế phức tạp. Việc cắt bớt các trận đấu có thể ảnh hưởng đến quyền lợi thương mại, truyền hình và cấu trúc vòng knock-out.

Theo Athletic, FIFA từng xử lý tình huống tương tự ở cấp độ CLB. Năm 2025, đội bóng Mexico Leon bị loại khỏi FIFA Club World Cup vì vi phạm quy định sở hữu đa CLB. Sau đó, FIFA tổ chức một trận play-off giữa hai đội khác cũng ở khu vực Bắc Trung Mỹ (Los Angeles FC và Club America) để xác định suất thay thế.

Tuy vậy, việc áp dụng cách làm này cho World Cup sẽ phức tạp hơn nhiều vì quy mô giải đấu lớn hơn và liên quan đến kế hoạch tổ chức ở nhiều quốc gia.

Một tiền lệ từng xảy ra tại Euro 1992 do UEFA tổ chức. Khi đó, Nam Tư ban đầu giành quyền dự giải nhưng bị loại vì chiến tranh. Đan Mạch, đội đứng nhì bảng vòng loại, được mời thay thế chỉ ít ngày trước giải. Bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội bóng Bắc Âu vượt qua Pháp ở vòng bảng, đánh bại Hà Lan trên loạt luân lưu tại bán kết, trước khi thắng Đức 2-0 trong trận chung kết để lần đầu vô địch châu Âu.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada.

Hoàng An tổng hợp