Ông Trump khuyên tuyển Iran không dự World Cup vì sự an toàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tuyển Iran vẫn được chào đón tại World Cup 2026, nhưng khuyến nghị họ không nên tham dự vì lo ngại an ninh trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

"Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran được chào đón tại World Cup, nhưng tôi thực sự không tin việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì sự an toàn và tính mạng của chính họ", ông Trump viết mạng xã hội Truth Social ngày 12/3.

Cầu thủ Iran chụp ảnh trước trận gặp Triều Tiên tại vòng loại World Cup 2026 trên sân Azadi, thành phố Tehran, Iran, tối 10/6/2025. Ảnh: Reuters

Tại vòng bảng World Cup 2026, Iran sẽ đá hai lượt đầu gặp New Zealand ngày 15/6, Bỉ ngày 21/6 tại thành phố Los Angeles, rồi đấu Ai Cập ngày 26/6 tại Seattle.

Tuy nhiên, khả năng Iran tham dự giải đấu bị đặt dấu hỏi từ khi Mỹ và Israel không kích nước này từ hôm 28/2. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của các cuộc không kích. Sau đó, con trai ông, Mojtaba Khamenei, được bầu kế nhiệm.

Ngày 11/3, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố nước này không thể tham dự World Cup 2026 sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. "Với việc chính quyền tham nhũng này ám sát lãnh đạo của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể dự World Cup", ông nói trên truyền hình nhà nước Iran.

Tuyên bố của Donyamali được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói ông đã nhận được cam kết từ Tổng thống Donald Trump rằng Iran vẫn có thể được chào đón tại World Cup 2026.

Trong trường hợp Iran rút lui khỏi FIFA World Cup 2026, câu hỏi đặt ra là đội tuyển nào sẽ thay thế. Theo quy định của FIFA, nếu một liên đoàn rút lui hoặc bị loại khỏi World Cup, tổ chức này có toàn quyền quyết định phương án xử lý, gồm việc lựa chọn đội thay thế.

Kịch bản được cho là khả dĩ nhất là trao suất của Iran cho Iraq, đội tuyển có thành tích tốt nhất trong số các đội châu Á không giành vé trực tiếp. Tuy nhiên, Iraq hiện cũng gặp khó khăn di chuyển do không phận Trung Đông bị đóng cửa vì chiến sự.

Nếu Iraq được chọn thay Iran, FIFA sẽ phải tìm đội khác thế chỗ Iraq trong trận play-off tranh vé vớt với đội thắng trong cặp Suriname - Bolivia. Theo thứ hạng vòng loại, UAE có thể là ứng viên tiếp theo, song họ cũng đối mặt với các vấn đề di chuyển tương tự.

Một phương án khác là giữ nguyên các trận play-off và trao suất của Iran cho Italy, đội hiện đứng thứ 13 thế giới nhưng vẫn phải đá vòng play-off khu vực châu Âu để giành vé dự World Cup.

Theo điều lệ FIFA, nếu một đội rút lui muộn hơn 30 ngày trước trận khai mạc, liên đoàn đó có thể bị phạt tiền và đối mặt các biện pháp kỷ luật khác, thậm chí bị loại khỏi những giải đấu sau.

Hồng Duy (theo ESPN, SCMP)